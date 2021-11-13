Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:59Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 11:02
Seda Sayan'ın ev fiyatına lüks saati! Görenlerin nutku tutuldu...
Usta sanatçı Seda Sayan, önceki akşam oğlunun sahibi olduğu Cihangir'deki mekana gitti. Miami'den gelen bir arkadaşını eğlenmeye çıkaran Sayan, çıkışta ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Oğulcan Engin ile Miray Daner aşkı, Seda Sayan'a bir kez daha soruldu. Ancak bu konuda soruları yanıtsız bırakan usta sanatçının kolundaki saat, gece karanlığında bile dikkat çekti. Seda Sayan'ın ev fiyatındaki lüks saati geceye damga vurdu.