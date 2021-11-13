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Haberler Galeri Seda Sayan'ın ev fiyatına lüks saati! Görenlerin nutku tutuldu...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 11:02

Seda Sayan'ın ev fiyatına lüks saati! Görenlerin nutku tutuldu...

Usta sanatçı Seda Sayan, önceki akşam oğlunun sahibi olduğu Cihangir'deki mekana gitti. Miami'den gelen bir arkadaşını eğlenmeye çıkaran Sayan, çıkışta ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Oğulcan Engin ile Miray Daner aşkı, Seda Sayan'a bir kez daha soruldu. Ancak bu konuda soruları yanıtsız bırakan usta sanatçının kolundaki saat, gece karanlığında bile dikkat çekti. Seda Sayan'ın ev fiyatındaki lüks saati geceye damga vurdu.

Seda Sayan’ın ev fiyatına lüks saati! Duyanların nutku tutuldu...

Seda Sayan önceki akşam Cihangir'deydi. Oğlu Oğulcan Engin'i sahibi olduğu mekanı ziyaret etti.

Seda Sayan’ın ev fiyatına lüks saati! Duyanların nutku tutuldu...

Kapıda sohbet ederken kolundaki saat, gece karanlığında bile dikkat çekti.

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Seda Sayan’ın ev fiyatına lüks saati! Duyanların nutku tutuldu...

EV DEĞERİNDE!

Posta'nın haberine göre; Seda Sayan'ın dünyaca ünlü Rolex marka saatinin fiyatı ev değerinde. Tam 2 milyon 225 bin TL.

Seda Sayan’ın ev fiyatına lüks saati! Duyanların nutku tutuldu...

Bu arada Oğulcan ile Miray Daner'in aşkı devam ediyor. Seda Sayan, "Miray Daner ile tanıştınız mı?" sorusunu oğluna bakarak yanıtladı.

Seda Sayan’ın ev fiyatına lüks saati! Duyanların nutku tutuldu...

"Oğulcan'ın bu konu hakkında koyduğu yasak devam ediyor."

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