Giriş Tarihi: 27.04.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 10:24

Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evliliği çok konuşulmuştu! Seda Sayan eşinin yaşına takılanlara sitem etti!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7 evliliğini yaptı. Seda Sayan 12 yıllık evlilik orucunu genç solist Çağlar Ökten ile bozdu. Kısa bir süre önce çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Çiftin Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin yaşadığı vize sıkıntısı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan ile Çağlar Ökten sürpriz bir nikahla evlendi. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Herkes Engin'in neden gelmediğini merak ederken ikilinin arasındaki yaş farkı da gündemden düşmedi. Sayan, eşinin yaşına takılanlara sert tepki gösterdi…