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’ın takipçileri yüzü ' mi mu?' diye ti’ye aldı! Sosyal medyanın diline düştü!

Kendisine ve yanındakilere yaptığı ve filtrelerle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı , yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 58 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, geçirdiği operasyon sonrası 20 yaş gençleşti. Sayan, magazin gündeminden düşmüyor. Seda Sayan Photoshop'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Hayranlarının bir kısmı 58 yaşındaki Sayan'ı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı kullanıcıları 'Bu nasıl bir shop anlamadım' yorumunda bulundu. İşte sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan'ın son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 29.03.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 07:29
Seda Sayan’ın takipçileri yüzü 'filtre mi photoshop mu?' diye ti’ye aldı! Sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 'ın, Instagram'daki son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Sayan'ın fotoğrafını filtreden geçirdiğini söyleyen takipçileri, ünlü şarkıcıya yorum yağdırdı

Seda Sayan’ın takipçileri yüzü 'filtre mi photoshop mu?' diye ti’ye aldı! Sosyal medyanın diline düştü!

Şarkıcı ve sunucu , geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katıldı.

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Seda Sayan’ın takipçileri yüzü 'filtre mi photoshop mu?' diye ti’ye aldı! Sosyal medyanın diline düştü!

Sayan'ın fotoğraftaki görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Takipçileri ünlü şarkıcının fotoğrafını filtreden geçirdiğini söyledi.

Seda Sayan’ın takipçileri yüzü 'filtre mi photoshop mu?' diye ti’ye aldı! Sosyal medyanın diline düştü!

'a gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

Seda Sayan’ın takipçileri yüzü 'filtre mi photoshop mu?' diye ti’ye aldı! Sosyal medyanın diline düştü!

- Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş.

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