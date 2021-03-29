Seda Sayan’ın takipçileri yüzü 'filtre mi photoshop mu?' diye ti’ye aldı! Sosyal medyanın diline düştü!

Kendisine ve yanındakilere yaptığı Photoshop ve filtrelerle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 58 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, geçirdiği operasyon sonrası 20 yaş gençleşti. Sayan, magazin gündeminden düşmüyor. Seda Sayan Photoshop'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Hayranlarının bir kısmı 58 yaşındaki Sayan'ı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Bu nasıl bir filtre shop anlamadım' yorumunda bulundu. İşte sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan'ın son paylaşımı…