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Haberler Galeri Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:06

'ın yüzüne ne oldu? 'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş açıklaması!

Fransız askısı adlı operasyon ile yüzünü gerdiren bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Gündeme bomba gibi düşen videosu günlerce konuşulmuştu. Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen Seda Sayan son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı. Şimdilerde programının sunuculuğunu yapan sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan ve "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" yorumlarının yağdığı görüntüler sonrası Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi. "Çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki bant ile yaptım" diyen son halini de paylaştı...

Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması!

Fransız askısı adlı operasyon ile yüzünü gerdiren bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması!

Gündeme bomba gibi düşen 'ın operasyonu videosu günlerce konuşulmuştu.

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Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması!

Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı.

Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması!

Şimdilerde programının sunuculuğunu yapan 'ın son hali sevenlerini endişelendirdi.

Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması!

Sosyal medyada hızla yayılan ve "'ın yüzüne ne oldu?" yorumlarının yağdığı görüntüler sonrası Seda Sayan'dan açıklaması geldi.

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