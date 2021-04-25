Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması!

Fransız askısı adlı estetik operasyon ile yüzünü gerdiren Seda Sayan bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan'ın estetik operasyonu videosu günlerce konuşulmuştu. Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen Seda Sayan son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı. Şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın son hali sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan ve "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" yorumlarının yağdığı görüntüler sonrası Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi. "Çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki bant ile yaptım" diyen Seda Sayan estetik sonrası son halini de paylaştı...