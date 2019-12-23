Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

Neslihan Atagül'ün ve Engin Akyürek başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça iddialı. Başrollerinde Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile Sancar'ın (Engin Akyürek) yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimlerine Bodrum'da başlanan Sefirin Kızı'nın yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Neslihan Atagül Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki Nare karakteri ile dindirecek olan güzel oyuncu Neslihan Atagül sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Sefirin Kızı'nın ünlü oyuncusu Neslihan Atagül hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de boyu Dizinin ilk bölümünü izleyen seyircilerden çok fazla beğeni gelmeye devam ediyor. Neslihan Atagül hayranlarından tam not aldı. İşte Sefirin Kızı'nın Naresi Neslihan Atagül herkesi şaşırttı. Ve sadece Neslihan Atagül değil birçok ünlülerde şaşırtmaya devam ediyor İşte ünlülerin boyları...
Giriş Tarihi: 23.12.2019
20:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
21:01
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