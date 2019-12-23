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  • Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

dizisinin yıldızı herkesi şaşırttı

'ün ve başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça iddialı. Başrollerinde ( Doğulu) ile 'ın () yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimlerine Bodrum'da başlanan 'nın yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. ile ekranlara dönen Neslihan Atagül Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki karakteri ile dindirecek olan güzel oyuncu Neslihan Atagül sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Sefirin Kızı'nın ünlü oyuncusu Neslihan Atagül hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de boyu Dizinin ilk bölümünü izleyen seyircilerden çok fazla beğeni gelmeye devam ediyor. Neslihan Atagül hayranlarından tam not aldı. İşte Neslihan Atagül herkesi şaşırttı. Ve sadece Neslihan Atagül değil birçok ünlülerde şaşırtmaya devam ediyor İşte ünlülerin boyları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 21:01
Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı
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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

BURCU ÖZBERK - 162 CM

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

ÇAĞLAR ERTUĞRUL – 188 CM

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

GONCA SARIYILDIZ - 175 CM

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