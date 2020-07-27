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Haberler Galeri Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...

oyuncusu 'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...

ile boşandıktan sonra adı birden fazla isim ile anılan geçtiğimiz günlerde oyuncu Cemre Ebüzziya ile dudak dudağa görüntülenmişti. Sosyal medyada ilgi odağı olan Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Ebüzziya çifti en çok merak edilenlerden oldu. 'ndaki oyunculuğu ile izleyiciden tam not almayı başaran Uraz Kaygılaroğlu dizideki zıpır halleri ile gerçek hayattaki eğlenceli hallerini benzeten hayranları oyuncuya beğeni yağdırıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor. Genç oyuncunun bir kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Ada...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 10:45
Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...

ile boşandıktan sonra adı birden fazla isim ile anılan geçtiğimiz günlerde oyuncu Cemre Ebüzziya ile dudak dudağa görüntülenmişti.

Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...

Sosyal medyada ilgi odağı olan ve Cemre Ebüzziya çifti en çok merak edilenlerden oldu.

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Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...

'ndaki oyunculuğu ile izleyiciden tam not almayı başaran dizideki zıpır halleri ile gerçek hayattaki eğlenceli hallerini benzeten hayranları oyuncuya beğeni yağdırıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor. Genç oyuncunun bir kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...

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Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...
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Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...
Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...
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