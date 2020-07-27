Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ilgi odağı oldu! İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve kızı...

Melis İşiten ile boşandıktan sonra adı birden fazla isim ile anılan Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde oyuncu Cemre Ebüzziya ile dudak dudağa görüntülenmişti. Sosyal medyada ilgi odağı olan Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Ebüzziya çifti en çok merak edilenlerden oldu. Sefirin Kızı'ndaki oyunculuğu ile izleyiciden tam not almayı başaran Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu dizideki zıpır halleri ile gerçek hayattaki eğlenceli hallerini benzeten hayranları oyuncuya beğeni yağdırıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor. Genç oyuncunun bir kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. İşte Cemre Ebüzziya ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada...