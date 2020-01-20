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  • Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı

’nda ’i canlandıran herkesi şaşırttı

Neslihan Atagül'ün ve Engin Akyürek başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça iddialı. Başrollerinde Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile Sancar'ın (Engin Akyürek) ile diziye her zaman her şekilde heyecan katmaya devam eden güçlü karakterler yer alıyor. Sefirin Kızı ile ekranlara dönen ise Hayranlarının özlemini 'ndaki Nare karakteri ile dindirmeye de devam ediyor. Nare'ye yani Neslihan Atagül'e aşık olduğunu itiraf eden Gediz ve Sancar arasından neler olacak merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ise sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Sefirin Kızı'nın ünlü oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de boyu Dizinin ilk bölümünü izleyen seyircilerden çok fazla beğeni geldi. Uraz Kaygılaroğlu ise hayranlarından tam not almaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılarolu herkesi şaşırttı. Ve sadece Uraz Kaygılaroğlu değil birçok ünlülerde şaşırtmaya devam ediyor İşte ünlülerin boyları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 19:40
Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı
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Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

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Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı

BURCU ÖZBERK - 162 CM

Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı

ÇAĞLAR ERTUĞRUL – 188 CM

Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı

GONCA SARIYILDIZ - 175 CM

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