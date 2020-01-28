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  • Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil

’nda ’in annesi ’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! ’nın bu hali bildiğiniz gibi değil

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı 'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinde biri de 'in annesini canlandıran . Sefirin Kızı'nın son yayınlanan bölümünde, Gediz'in annesi 'nın Nare'ye sahip çıkması seyirciden tam not almasını sağladı. Başarılı oyuncu Özlem Çakar Yalçınkaya hayatı merak konusunu oldu. Usta oyuncu Özlem Çakar Yalçınkaya, 8 Ekim 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Şimdilerde yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Refika karakterine hayat veren Özlem Çakar Yalçınkaya, gerçek hayatındaki tarzıyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncunun gerçek hayattaki hali görenleri şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nda Gediz'in annesi Refika'yı canlandıran Özlem Çakar Yalçınkaya'nın gerçek hayattaki hali…

Giriş Tarihi: 28.01.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 12:42
Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil

, ve Erdal Küçükkömürcü buluşturan dizinin 6. Bölümünde bakın neler yaşandı? "Ortaklık devam, sadıçlık tamam" der ama kader gülüp geçer Sancar'ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil

Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; 'ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

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Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil

ve 'in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze. Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.

Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil

'nda 'in annesi 'yı canlandıran 'nın hayatını araştıranlar gerçek hayattaki halini görünce çok şaşırıyor. İşte Özlem Çakar Yalçınkaya'nın gerçek hayattaki hali ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil

FAHRİYE EVCEN

Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil
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Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil
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