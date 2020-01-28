Sefirin Kızı’nda Gediz’in annesi Refika Nare’ye sahip çıktı seyirciden tam not aldı! Özlem Çakar Yalçınkaya’nın bu hali bildiğiniz gibi değil

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinde biri de Gediz'in annesini canlandıran Özlem Çakar Yalçınkaya. Sefirin Kızı'nın son yayınlanan bölümünde, Gediz'in annesi Refika'nın Nare'ye sahip çıkması seyirciden tam not almasını sağladı. Başarılı oyuncu Özlem Çakar Yalçınkaya hayatı merak konusunu oldu. Usta oyuncu Özlem Çakar Yalçınkaya, 8 Ekim 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Şimdilerde yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Refika karakterine hayat veren Özlem Çakar Yalçınkaya, gerçek hayatındaki tarzıyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncunun gerçek hayattaki hali görenleri şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nda Gediz'in annesi Refika'yı canlandıran Özlem Çakar Yalçınkaya'nın gerçek hayattaki hali…