Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Halisefe'nin ilk gelini, Sancar'ın kardeşi Yahya'nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın. Kaynanası Gökgörmedik Elvan diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor. Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya'nın karısı değil Halise Efe'nin gelini olmak istemiş. Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterini canlandıran Elvan Efeoğlu'nun hayatı merak konusunu oldu. Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp'i gerçek hayatta görenler tanıyamıyor. Dizideki halinden çok farklı olan güzel oyuncunun takipçileri sosyal medyadaki fotoğraflarını çok beğeniyor. İşte Hivda Zizan Alp'in gerçek hayattaki hali…