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  • Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

’nın Elvan’ı ’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor. Sefirin Kızı (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı 'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin Elvan'ı dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Halisefe'nin ilk gelini, Sancar'ın kardeşi Yahya'nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın. Kaynanası Gökgörmedik Elvan diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor. Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya'nın karısı değil Halise Efe'nin gelini olmak istemiş. Sefirin Kızı dizisinde karakterini canlandıran Elvan Efeoğlu'nun hayatı merak konusunu oldu. Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde 'da dünyaya gelmiştir. Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp'i gerçek hayatta görenler tanıyamıyor. Dizideki halinden çok farklı olan güzel oyuncunun takipçileri sosyal medyadaki fotoğraflarını çok beğeniyor. İşte Hivda Zizan Alp'in gerçek hayattaki hali…

Giriş Tarihi: 08.02.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 17:41
Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

, ve Erhan Alpay'ı buluşturan dizinin yeni 8. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. , 'nin Melek'i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, 'e mektup bırakarak.

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar. 'ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan , planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare'nin Barselona'da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona'ya gitmenin yollarını arar.

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Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Ancak 'nin nereye gittiğini tek öğrenen değildir. ve de Nare'nin babasının imzasını taklit ederek Barselona'ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi'yi onunla birlikte Barselona'ya gitmeye ve torununu geri getirmeye razı eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır. Şimdi Nare'nin çok büyük bir sorunu vardır. Sadece Akın'ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın'la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir!

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

dizisinin Elvan'ı 'in gerçek hayattaki fotoğraflarını görenler güzel oyuncuyu çok beğeniyor. Dizideki halinden çok farklı olan genç oyuncu görenleri adete şoke ediyor. İşte Hivda Zizan Alp'in ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

FAHRİYE EVCEN

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!
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Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!
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