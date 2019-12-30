Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...

Ekranların taze dizisi Sefirin Kızı 3. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sefirin Kızı sosyal medyada da ilgi odağı oldu Engin Akyürek (Sancar Efe) ve Neslihan Atagül (Nare) 'ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu. Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare karakteriyle olan sahneleri ile beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu'nu ilk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkmış sonrasında 2011 yılında da Pis Yedili dizisinde rol almıştı. O zamanlar şuanki görünümünden oldukça farklı olan Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımak neredeyse imkansız. Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali görenleri hayrete düşürüyor. Uraz Kaygılaroğlu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı. Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun zayıflama kararı almasına kuzeninin "Eğil de bir göbeğine bak" lafı vesile olmuş. Sevilen oyuncu bu sözün çok ağırına gittiğini ve zayıflamaya karar verdiğini anlatmıştı. İşte Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakteriyle izleyiciden tam not alan Uraz Kaygılaroğlu'nun değişimi ve sizin için derlediğimiz değişimleri dudak uçuklatan, zayıflayan ünlü isimler...