Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...

'nın 'i 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...

Ekranların taze dizisi 3. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sefirin Kızı sosyal medyada da ilgi odağı oldu () ve () 'ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de karakterine hayat veren . Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare karakteriyle olan sahneleri ile beğeni toplayan 'nu ilk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkmış sonrasında 2011 yılında da dizisinde rol almıştı. O zamanlar şuanki görünümünden oldukça farklı olan Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımak neredeyse imkansız. 'nun kilolu hali görenleri hayrete düşürüyor. Uraz Kaygılaroğlu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı. Uraz Kaygılaroğlu'nun zayıflama kararı almasına kuzeninin "Eğil de bir göbeğine bak" lafı vesile olmuş. Sevilen oyuncu bu sözün çok ağırına gittiğini ve zayıflamaya karar verdiğini anlatmıştı. İşte Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakteriyle izleyiciden tam not alan ve sizin için derlediğimiz değişimleri dudak uçuklatan, ...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 07:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 07:38
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...

Ekranların taze dizisi 3. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sefirin Kızı sosyal medyada da ilgi odağı oldu () ve () 'ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de karakterine hayat veren . Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare karakteriyle olan sahneleri ile beğeni toplayan 'nu ilk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkmış sonrasında 2011 yılında da dizisinde rol almıştı. O zamanlar şuanki görünümünden oldukça farklı olan Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımak neredeyse imkansız. 'nun kilolu hali görenleri hayrete düşürüyor. Uraz Kaygılaroğlu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı. Uraz Kaygılaroğlu'nun zayıflama kararı almasına kuzeninin "Eğil de bir göbeğine bak" lafı vesile olmuş. Sevilen oyuncu bu sözün çok ağırına gittiğini ve zayıflamaya karar verdiğini anlatmıştı. İşte Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakteriyle izleyiciden tam not alan ve sizin için derlediğimiz değişimleri dudak uçuklatan, ...

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...

Cengiz Kurtoğlu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...

Pelin Öztekin

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...

Okan Karacan

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 140 kilo olduğu hali ile şaşırttı! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusunun büyük değişimi...
BİZE ULAŞIN