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  • Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

'nın 'si ile 'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

8. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ekran macerasına kısa süre önce başlayan Sefirin Kızı seyircinin dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Başrollerinde ve 'in yer aldığı yarın yayınlanacak. karakteri ile ve karakteri ile dikkat çeken diğer oyuncular arasında yer alıyor. tam bir şeytandır ama melek gibi görünmeyi iyi bilir. Sefirin Kızı'nda Sancar'ın yeni evlendiği karısı olan Menekşe sinsi bir kadın. Sancar'ı ne yapıp edip nikah masasına oturtmuştur. Ortada yokken bile Sancar'ın aklından çıkaramadığı Nare'yi evlendiği gece karşısında gören Menekşe büyük şok yaşamıştır. Sancar'ın Nare'den bir de kızı olduğunu öğrenen Menekşe onları ayırmak için elinden geleni ardına koymaz. Sefirin Kızı'nda hal böyleyken magazin gündemine düşen bir haberle herkesin gözü Engin Akyürek ve Tülin Yazkan'a çevrildi. Tülin Yazkan ve yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddiası ile herkes Tülin Yazkan'ı merak etti. Peki kimdir? Tülin Yazkan kaç yaşındadır? dizisinden de tanıdığımız Tülin Yazkan birçok dizi projesinde yer almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor. Doğal güzellikten yana olduğu hemen fark edilen Tülin Yazkan'ın sıfır makyaj hali görenleri hayran bırakıyor. İşte Sefirin Kızı'nın Menekşe'si ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 17:35
Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

8. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ekran macerasına kısa süre önce başlayan Sefirin Kızı seyircinin dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Başrollerinde ve 'in yer aldığı yarın yayınlanacak. karakteri ile ve karakteri ile dikkat çeken diğer oyuncular arasında yer alıyor. tam bir şeytandır ama melek gibi görünmeyi iyi bilir. Sefirin Kızı'nda Sancar'ın yeni evlendiği karısı olan Menekşe sinsi bir kadın. Sancar'ı ne yapıp edip nikah masasına oturtmuştur. Ortada yokken bile Sancar'ın aklından çıkaramadığı Nare'yi evlendiği gece karşısında gören Menekşe büyük şok yaşamıştır. Sancar'ın Nare'den bir de kızı olduğunu öğrenen Menekşe onları ayırmak için elinden geleni ardına koymaz. Sefirin Kızı'nda hal böyleyken magazin gündemine düşen bir haberle herkesin gözü Engin Akyürek ve Tülin Yazkan'a çevrildi. Tülin Yazkan ve yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddiası ile herkes Tülin Yazkan'ı merak etti. Peki kimdir? Tülin Yazkan kaç yaşındadır? dizisinden de tanıdığımız Tülin Yazkan birçok dizi projesinde yer almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor. Doğal güzellikten yana olduğu hemen fark edilen Tülin Yazkan'ın sıfır makyaj hali görenleri hayran bırakıyor. İşte Sefirin Kızı'nın Menekşe'si ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

HADİSE

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Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...
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Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

SEREN SERENGİL

Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...
Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti... Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...
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