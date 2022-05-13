Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:27

Sefirin Kızı'nın minik Melek'iydi... Siz bir de ablasını görün! Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp güzelliğiyle büyüledi!

Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi, yayınlandığı dönem seyirciyi ekranlara kitlemişti. İki sezon boyunca devam eden ve adından söz ettiren "Sefirin Kızı" dizisine damga vuran isimlerden biri de başrol oyuncularının kızını canlandıran, 'Melek' karakterine hayat veren Beren Gençalp'di. Ekranların çocuk oyuncularından Beren Gençalp, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Beren son olarak ablasıyla yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Çocuk oyuncunun ablasını görenler adeta büyülendi. İşte Beren Gençalp'in güzelliğiyle dikkat çeken ablası Beyza Gençalp ve ünlülerin merak edilen kardeşleri...