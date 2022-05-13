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Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın minik Melek'iydi... Siz bir de ablasını görün! Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:27

Sefirin Kızı'nın minik Melek'iydi... Siz bir de ablasını görün! Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp güzelliğiyle büyüledi!

Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi, yayınlandığı dönem seyirciyi ekranlara kitlemişti. İki sezon boyunca devam eden ve adından söz ettiren "Sefirin Kızı" dizisine damga vuran isimlerden biri de başrol oyuncularının kızını canlandıran, 'Melek' karakterine hayat veren Beren Gençalp'di. Ekranların çocuk oyuncularından Beren Gençalp, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Beren son olarak ablasıyla yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Çocuk oyuncunun ablasını görenler adeta büyülendi. İşte Beren Gençalp'in güzelliğiyle dikkat çeken ablası Beyza Gençalp ve ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Sefirin Kızı’nın minik Melek’iydi... Siz bir de ablasını görün! Beren Gençalp’in ablası Beyza Gençalp güzelliğiyle büyüledi!

"Sefirin Kızı" dizisinde hayat verdiği 'Melek' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Beren Gençalp, televizyon ekranlarının yeni çocuk oyuncularından.

Sefirin Kızı’nın minik Melek’iydi... Siz bir de ablasını görün! Beren Gençalp’in ablası Beyza Gençalp güzelliğiyle büyüledi!

Gençalp, ilk dizisinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile kamera karşısına geçmişti.

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Sefirin Kızı’nın minik Melek’iydi... Siz bir de ablasını görün! Beren Gençalp’in ablası Beyza Gençalp güzelliğiyle büyüledi!

Dizide 'Melek' karakterine hayat veren 2011 doğumlu minik oyuncu, yeteneği ile göz doldurmuştu.

Sefirin Kızı’nın minik Melek’iydi... Siz bir de ablasını görün! Beren Gençalp’in ablası Beyza Gençalp güzelliğiyle büyüledi!

Bir yandan okuluna devam eden bir yandan da oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Beren, son olarak ablası ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Sefirin Kızı’nın minik Melek’iydi... Siz bir de ablasını görün! Beren Gençalp’in ablası Beyza Gençalp güzelliğiyle büyüledi!

Dizi çekimlerinde kardeşini bir an olsun yalnız bırakmayan Beyza Gençalp güzelliği ile dikkat çekti.

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