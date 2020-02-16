Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

Sefirin Kızı dizisi ilk yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Sefirin Kızı, 17 Şubat Pazartesi akşamı 9.bölümü ile ekrandaki yerini alacak. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin Müge'si Esra Kızıldoğan 9. bölüme damga vuruyor. Sefirin Kızı dizisinde Müge karakterine hayat veren Esra Kızıldoğan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Takipçilerinin ilgi ile takip ettiği Kızıldoğan'ın hayatı merak konusu oldu. Esra Kızıldoğan, 2 Aralık 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan'ın makyajsız paylaşımıyla takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...