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  • Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

’nın ’si ’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

dizisi ilk yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Sefirin Kızı, 17 Şubat Pazartesi akşamı 9.bölümü ile ekrandaki yerini alacak. ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor. (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin 'si 9. bölüme damga vuruyor. Sefirin Kızı dizisinde Müge karakterine hayat veren Esra Kızıldoğan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Takipçilerinin ilgi ile takip ettiği Kızıldoğan'ın hayatı merak konusu oldu. Esra Kızıldoğan, 2 Aralık 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan'ın makyajsız paylaşımıyla takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 16.02.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 15:27
Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

, ve Erhan Alpay'ı buluşturan dizinin yeni 9. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Akın'a sırf Nare'yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar'ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz'in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu 'nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz'den gizleyerek.

Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

Aynı anlarda Nare de Gediz'den gizli 'nin peşindedir, o da Müge'ye Akın'ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır.

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Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar'la Nare'nin yolları, aynı videoda kesişecektir.

Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

Güven Bey'in telefonundaki bu videoda, Akın'ın Montenegro'da Nare'ye saldırdığı, Nare'nin de Akın'ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.

Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

Güven Bey bu videoyu Sancar'a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın'ı mezara, Sancar'ı hapse göndermek.

Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

'nın 'si 'ın makyajsız paylaşımıyla takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan’ı böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Nare - Gediz’den gizli Müge’nin peşinde!

ASLIHAN GÜRBÜZ

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