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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 23.08.2021 06:59 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 07:01

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Tuba Büyüküstün'ü 5.3 milyon kişi takip ediyor. Sefirin Kızı'nın yıldızı yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından 'Günaydın' notuyla bir fotoğrafını yayınladı. 38 yaşındaki 2 kız annesi Tuba Büyüküstün genç kızlara taş çıkarıyor. Televizyonun aranılan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün son olarak takipçilerine sıfır makyaj halini paylaştı. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'e övgüler yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali...

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin çekimleri için Ayvalık'ta bulunuyor. Büyüküstün son olarak makyajsız bir karesini sevenleriyle paylaştı.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Son olarak Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin çekimleri için Ayvalık'ta bulunuyor.

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Büyüküstün, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. Bir süre hastanede de tedavi gören ünlü oyuncu, sağlığına kavuşmasının ardından dizi setine geri döndü.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Çekimlere yeniden başlayan Büyüküstün setten paylaşım yapmaya devam ediyor.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Güzel oyuncu son olarak makyajsız bir karesini sevenleriyle paylaştı.

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