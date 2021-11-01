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Haberler Galeri Seher Dilovan’ın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyanın gündemine oturdu
Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:33

Seher Dilovan’ın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyanın gündemine oturdu

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumladı. Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç şarkıcı paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. İşte merak edenler için Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere…

Seher Dilovan’ın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyanın gündemine oturdu

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesinin yolundan gidiyor.

Seher Dilovan’ın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyanın gündemine oturdu

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor.

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Seher Dilovan’ın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyanın gündemine oturdu

Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumladı.

Seher Dilovan’ın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyanın gündemine oturdu

Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Seher Dilovan’ın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyayı aktif kullanan genç şarkıcı paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. İşte merak edenler için Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere

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