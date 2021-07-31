Seksenler dizisinin aşıkları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy tatilde ilgi odağı oldu! Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner tüm dikkatleri üzerine çekti!

Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Seksenler dizisinde tanışıp evlenen oyuncular Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çifte aynı dizideki rol arkadaşları Burcu ve Efe Altındeprem, kızları Zeyno ile eşlik etti. Seksenler'in aşıkları oyuncular Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un evli olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. Pandemide evde vakit geçiren ve birbirinden eğlenceli videoları takipçileriyle paylaşan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çifti büyük beğeni toplamıştı. İşte Seksenler dizisi ile aşkı bulan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çiftinin eğlenceli tatili…