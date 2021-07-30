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Haberler Galeri Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu! Abla kardeş değil anne oğul!
Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 10:18

Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu! Abla kardeş değil anne oğul!

Son olarak 'Seksenler' dizisinde izlediğimiz Yasemin Çonka ve oğlu Sarp Çonka sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yasemin Çonka ve oğlu Sarp Çonka'yı görenler adeta şoke oldu. Anne, oğulun benzerliği görenleri hayrete düşürdü. 'Seksenlerdin Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal" medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor. 1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka'nın genç kalmasının sırrı nedir bilmiyoruz ama adeta zamanı durdurmuş gibi... İşte ünlü oyuncu Yasemin Çonka'nın oğlu Sarp ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu! Abla kardeş değil anne oğul!

Yasemin Çonka'yı oynadığı birçok dizi ve filmden tanıyoruz ama özellikle 90'lı yılların sonuna damga vuran İkinci Bahar dizisinin Melek'i denince hatırlamayan yoktur heralde.

Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu! Abla kardeş değil anne oğul!

Başarılı oyuncuyu son dönemde Seksenler dizisinde de izledik. Bir İstanbul Masalı'nın Çiçek'i... 'Seksenlerdin Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi.

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Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu! Abla kardeş değil anne oğul!

1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal" medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan o Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor.

Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu! Abla kardeş değil anne oğul!

1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka'nın genç kalmasının sırrı nedir bilmiyoruz ama adeta zamanı durdurmuş gibi...

Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu! Abla kardeş değil anne oğul!

İşte ünlü oyuncu Yasemin Çonka'nın oğlu Sarp ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

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