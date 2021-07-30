Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şoke oldu! Abla kardeş değil anne oğul!

Son olarak 'Seksenler' dizisinde izlediğimiz Yasemin Çonka ve oğlu Sarp Çonka sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yasemin Çonka ve oğlu Sarp Çonka'yı görenler adeta şoke oldu. Anne, oğulun benzerliği görenleri hayrete düşürdü. 'Seksenlerdin Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal" medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor. 1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka'nın genç kalmasının sırrı nedir bilmiyoruz ama adeta zamanı durdurmuş gibi... İşte ünlü oyuncu Yasemin Çonka'nın oğlu Sarp ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...