Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:18

Seksi pozların kadını Mine Tugay meğer tam bir estetik harikasıymış... Doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı!

43 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay'ın yeni dizisi belli olmuştu. Gülümse Kaderine adlı dizide boşrol olan Mine Tugay'dan set pozu da gelmişti. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay yazdan kalma sahil pozu ile nefes kesmişti. Son olarak derin yırtmaçlı gece mavisi elbisesi ile poz veren Mine Tugay'ın pozuna beğeni yağdı. Takipçileri tarafından çokça beğenilen pozu Instagram'ı adeta yıktı geçti. Peki Mine Tugay doğal güzel mi? Meğer Mine Tugay da estetik harikasıymış... Mine Tugay'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. İşte kariyerinin ilk yıllarında Mine Tugay'ın estetiksiz halleri ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...