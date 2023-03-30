Giriş Tarihi: 30.03.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
06:46
Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!
Türkiye iki gündür GÜNAYDIN'ın 'Etiler Şahin'i' haberini konuşuyor! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. GÜNAYDIN yine çok konuşulan bir işe imza attı. Haberden sonra çok şey yazıldı, söylendi. Sanatçı cephesinden "Selami Şahin yıpratılmaya çalışılıyor" gibi bir açıklama geldi. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel, Selami Şahin'in AVM önündeki skandal çapkınlık olayını köşesine taşıdı... GÜNAYDIN ekinin Selami Şahin ile ne alıp veremediği olabilir? Durup dururken "Hadi Şahin'i yıpratalım" mı? dediler yani! Görüntüler, deliller ortada. Bu arada ünlü sanatçı için 'Kart Horoz' esprileri yapılıyor ama bu olay ABD'de yaşansa 'MeToo' hareketini savunan feministler, Selami Şahin'in peşine düşerdi!