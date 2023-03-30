Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!
Giriş Tarihi: 30.03.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 06:46

Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!

Türkiye iki gündür GÜNAYDIN'ın 'Etiler Şahin'i' haberini konuşuyor! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. GÜNAYDIN yine çok konuşulan bir işe imza attı. Haberden sonra çok şey yazıldı, söylendi. Sanatçı cephesinden "Selami Şahin yıpratılmaya çalışılıyor" gibi bir açıklama geldi. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel, Selami Şahin'in AVM önündeki skandal çapkınlık olayını köşesine taşıdı... GÜNAYDIN ekinin Selami Şahin ile ne alıp veremediği olabilir? Durup dururken "Hadi Şahin'i yıpratalım" mı? dediler yani! Görüntüler, deliller ortada. Bu arada ünlü sanatçı için 'Kart Horoz' esprileri yapılıyor ama bu olay ABD'de yaşansa 'MeToo' hareketini savunan feministler, Selami Şahin'in peşine düşerdi!

MEVLÜT TEZEL
Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!

Ne Muharrem İnce'nin adaylığı, ne ittifakların genişlemesi, Türkiye iki gündür bu haberi konuşuyor!
GÜNAYDIN muhabiri Evren Abdullahoğlu, ünlü şarkıcı Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesini ve bunun çevredekileri insanları rahatsız etmesini haber yaptı.

Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!

GÜNAYDIN eki de olmasa magazin basınında atlatma, özel haber okuyamayacağız. Evren'i kutluyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!

Haberden sonra çok şey yazıldı, söylendi. Sanatçı cephesinden "Selami Şahin yıpratılmaya çalışılıyor" gibi bir açıklama geldi.

Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!

GÜNAYDIN ekinin, Şahin ile ne alıp veremediği olabilir? Durup dururken "Hadi Şahin'i yıpratalım" mı dediler yani! Hiç güleceğim yoktu.

Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!

Görüntüler, deliller ortada. Şahin yolda gördüğü kadınlara, genç kızlara resmen yapışıyor. Kadınların elinden tutuyor, bırakmıyor! "Hadi gidelim" der gibi hareketler yapıyor. Hem de bunu işlek bir cadde yapıyor.

SON DAKİKA