Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? Mağdur kadınlar Selami Şahin hakkında itiraf yarışına girdi!

Ne Muharrem İnce'nin adaylığı, ne ittifakların genişlemesi, Türkiye iki gündür bu haberi konuşuyor!

GÜNAYDIN muhabiri Evren Abdullahoğlu, ünlü şarkıcı Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesini ve bunun çevredekileri insanları rahatsız etmesini haber yaptı.