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Haberler Galeri Selami Şahin'in AVM önünde kadınları ofisine davet ettiği görüntüler şoke etmişti! Etiler Şahin'i Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 01.04.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 06:53

Selami Şahin'in AVM önünde kadınları ofisine davet ettiği görüntüler şoke etmişti! Etiler Şahin'i Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı...

74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı.Türkiye günlerdir GÜNAYDIN'ın 'Etiler Şahini' manşetini konuşuyor. Selami Şahin'in Etiler'de karşılaştığı kadınları ofisine davet etmesi ve çevredekileri rahatsız etmesi gündem oldu. Herkes şu sıralar sanatçının ne yaptığını merak ederken Şahin'in eşi Didem Şahin ile birlikte inzivaya çekildiği ortaya çıktı. Bakın Etiler Şahin'i Selami Şahin neredeymiş...

Selami Şahin’in AVM önünde kadınları ofisine davet ettiği görüntüler şoke etmişti! Etiler Şahin’i Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı...

Selami Şahin ile ilgili imza attığımız manşet sosyal medyayı sallamıştı. Bizzat bir açıklama yapmayan 74 yaşındaki sanatçı Etiler Şahin'i Selami Şahin'in nerede olduğu merak ediliyordu...

Selami Şahin’in AVM önünde kadınları ofisine davet ettiği görüntüler şoke etmişti! Etiler Şahin’i Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı...

Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin bir haftadır Türkiye'nin gündeminde.

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Selami Şahin’in AVM önünde kadınları ofisine davet ettiği görüntüler şoke etmişti! Etiler Şahin’i Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı...

FLÖRTÖZ TAVIRLAR

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız.

Selami Şahin’in AVM önünde kadınları ofisine davet ettiği görüntüler şoke etmişti! Etiler Şahin’i Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı...

Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Selami Şahin’in AVM önünde kadınları ofisine davet ettiği görüntüler şoke etmişti! Etiler Şahin’i Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı...

Magazin kulislerini çalkalayan olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı.

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