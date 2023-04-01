Giriş Tarihi: 01.04.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
06:53
Selami Şahin'in AVM önünde kadınları ofisine davet ettiği görüntüler şoke etmişti! Etiler Şahin'i Selami Şahin bakın nerede ortaya çıktı...
74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı.Türkiye günlerdir GÜNAYDIN'ın 'Etiler Şahini' manşetini konuşuyor. Selami Şahin'in Etiler'de karşılaştığı kadınları ofisine davet etmesi ve çevredekileri rahatsız etmesi gündem oldu. Herkes şu sıralar sanatçının ne yaptığını merak ederken Şahin'in eşi Didem Şahin ile birlikte inzivaya çekildiği ortaya çıktı. Bakın Etiler Şahin'i Selami Şahin neredeymiş...