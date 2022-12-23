Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
14:16
Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! "Fenomen bozuntuları.."
Selen Görgüzel, yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandırmıştı. Boşanma sonrası gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, her açıklamasıyla olay yaratıyor. Ayı kanı, sünnet derisi gibi estetik işlemlerle çok konuşulan Görgüzel, "Sosyal medyada şov yapan erkek sevgilim olamaz " demişti. Görgüzel şimdi de kendisini eleştiren fenomenleri hedef aldı. Ünlü isim ağzına geleni saydı...