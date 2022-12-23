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Haberler Galeri Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! "Fenomen bozuntuları.."
Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 14:16

Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! "Fenomen bozuntuları.."

Selen Görgüzel, yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandırmıştı. Boşanma sonrası gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, her açıklamasıyla olay yaratıyor. Ayı kanı, sünnet derisi gibi estetik işlemlerle çok konuşulan Görgüzel, "Sosyal medyada şov yapan erkek sevgilim olamaz " demişti. Görgüzel şimdi de kendisini eleştiren fenomenleri hedef aldı. Ünlü isim ağzına geleni saydı...

Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! Fenomen bozuntuları..

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, boşanmasının ardından gündemden düşmüyor.

Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! Fenomen bozuntuları..

Sosyal medyada hesabından yaptığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Görgüzel, açıklamalarıyla da polemiklere imza atıyor.

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Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! Fenomen bozuntuları..

Ayı kanı, sünnet derisi gibi estetik işlemlerle de gündem olan Görgüzel, açıklamalarıyla da kimi zaman tartışma yaratıyor.

Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! Fenomen bozuntuları..

Şarkıcı Selen Görgüzel, "Gündeminizde yeni olaylar var mı" sorusuna verdiği yanıtla manşetleri süslemişti.

"Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım. Tehlikeliyim."

Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! Fenomen bozuntuları..

"Davul bile dengi dengine. Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olmalı. Masaya yumruğunu vuran, adam gibi adam olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum."

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