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Haberler Galeri Selen Görgüzel'den Aleyna Tilki'ye kıyafet eleştirisi: Kendisini ucuzlaştırıyor! Benim kızım para kazanmak için böyle bir şey yapsa...
Giriş Tarihi: 11.11.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 12:03

Selen Görgüzel'den Aleyna Tilki'ye kıyafet eleştirisi: Kendisini ucuzlaştırıyor! Benim kızım para kazanmak için böyle bir şey yapsa...

Çocukluğundan beri hep 'oyuncu olacağım' dedi. Küçük yaşta çalışma hayatına girmek arzusundaydı, keza öyle de oldu. Kamera arkasında başlayan kariyeri, enerjisinin keşfedilmesiyle kamera önünde devam etti. "Mahallenin Muhtarları", "Avrupa Yakası", "Belalı Baldız" gibi pek çok diziyle ekranda boy gösterdi, şimdilerde ise sahnelerin tozunu attırıyor… Ünlü sanatçı Selen Görgüzel, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyerine, evlilik sürecinden estetik polemiklerine kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YASEMİN DÖNGEL
Selen Görgüzel’den Aleyna Tilki’ye kıyafet eleştirisi: Kendisini ucuzlaştırıyor! Benim kızım para kazanmak için böyle bir şey yapsa...

Her açıklamasıyla ses getiriyor, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… Hamdi Alkan ile 9 yıllık evliliğini geçen aylarda sonlandıran Selen Görgüzel, boşandıktan sonra değişen hayatını anlattı. Billur Kalkavan'ın son günlerinde de yanında olamadığı için ölene kadar pişman olacağını dile getiren Görgüzel, "Çok büyük bir vicdan azabıyla yaşayacağım ben" ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki'nin sahne kıyafetlerini de eleştirerek ses getirecek bir itirafta da bulunan sanatçı, "işinin, gücünün, sesinin ve yapabileceklerinin çok önüne geçiyor" dedi. İşte röportajın detayları...

Selen Görgüzel’den Aleyna Tilki’ye kıyafet eleştirisi: Kendisini ucuzlaştırıyor! Benim kızım para kazanmak için böyle bir şey yapsa...

-Öncelikle nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?

İyiyiz. İş güç kovalıyoruz. Sahne programları, yeni şarkı buldum onunla ilgili çalışmalar var. Bu sene dizi yapmayı da istiyorum, çok özledim çünkü. Hayat güzel devam ediyor, aşksız bir hayat.

-Nasıl bir çocukluk geçirdiniz, çocukluğunuza dair anılarınız keyifli mi, hüzünlü mü?

Eskiden olsa dramadan beslenmeyi çok seviyordum. Nedense dramdan beslenmek herhalde hoşuma gidiyordu, öyle mi dikkat çekiyordum ne yapıyordum bilmiyorum ama, ağırlıklı olarak çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Tabii ki içinde hüzünün de barındığı bir hayat hikayesi. Hiç kimsenin hayatı dört dörtlük değil. Çünkü hayatın içinde var acı, keder, hüzün, mutluluk, sağlık, hastalık, ölüm, doğum… Tabii anne babayla ilgili onların boşanma süreçleri vs. onlar travmatik şeylerdi. Ama şimdi baktığın zaman onlar da travmatik değilmiş. Bir çift ömrü boyunca evli kalmak zorunda değilmiş.

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Selen Görgüzel’den Aleyna Tilki’ye kıyafet eleştirisi: Kendisini ucuzlaştırıyor! Benim kızım para kazanmak için böyle bir şey yapsa...

KARİYERİME STÜDYO PASPASLAYARAK BAŞLADIM

-Kamera arkasında başlayan kariyeriniz, kamera önünde devam etmiş. Sizin için kırılma noktası neresi oldu?

Aslında ben hep 'oyuncu olacağım' dedim. Dolayısıyla da çok küçük yaşta ben çalışma hayatına girmek arzusundaydım. ATV'de çalışan çok yakın bir dostumuz bana dedi ki, "Okan Bayülgen programa başlıyor ve asistan arıyorlar." Ben de "hemen geliyorum" dedim ve part time çalışmaya başladım orada kamera arkası olarak. Stüdyo paspaslıyorum, sanatçılar geliyor onları göreyim diye kahveler getiriyorum. Oradaki kısa dönemli çalışma sürecim hem çevresel olarak hem de tecrübesel olarak çok şey kattı. Hemen akabinde çok hızlı bir şekilde kamera önüne geçtim. Herhalde enerjim fark edildi o yaştan itibaren. Sonra bir baktım baya ciddi ciddi televizyoncu olmuşum küçük yaşta. Kendi programlarımı yapmaya başladım. Oradaki tiyatral yeteneğim de Kandemir Konduk tarafından fark edilip keşfedildi. "Mahallenin Muhtarları" dizisinin yeni kadrosu oluşuyordu, orada beni ana kadroya aldı ve oyunculuk hayatım başladı.

-Kaç yaşındaydınız?

Çalışmaya başladığımda 16 yaşındaydım, Mahallenin Muhtarları'na girdiğimde 17 yaşındaydım.

-18'de de evlendiniz…

Evet çok çabuk gelişti (gülüyor).

Selen Görgüzel’den Aleyna Tilki’ye kıyafet eleştirisi: Kendisini ucuzlaştırıyor! Benim kızım para kazanmak için böyle bir şey yapsa...

-Neden evlendiniz bu kadar erken?

Bilmiyorum (gülüyor). 18'de evlendim, 19'da çocuğum oldu. Kandemir bey bana demişti ki, "Selen'ciğim bak, Mahallenin Muhtarları çok önemli kült bir dizi, burada çok disiplinli olacaksın. Çok önemli bir hayat başlıyor senin için, çok önemli bir rol. Özel hayat işlerine girme sakın. Evlenmek, çocuk filan bunları unut" dedi. "Ay Kandemir abi en ne demek istiyorsun ben daha 17 yaşındayım ne evlenmesi ne çocuğu?" dememe kalmadı bir baktım ben nişan filan takıyorum.

18 YAŞINDA EVLENMEK ÇOCUKLUKTU

-Büyük bir aşk mıydı ki bir anda böyle bir karar aldınız?

Çocukluktu diyelim. Çok küçük yaşta girdiğim için sektöre, acayip acayip de teklifler geliyor. Saçma sapan şeyler sunuluyor önüme filan. Ağabey amca dediğim adam benimle sevgili olmak istiyor. Onlar o teklifi yapmaya utanmıyor ama ben o teklifi aldığım için utanıyorum ve kendimi çok kirli hissediyorum. Bir de o öğretiler var ya, "bak işte onlar kimlerin yatağından geçip de ünlü oluyor" filan. "Allah'ım benim için de böyle düşünecekler" filan korkuları.

Selen Görgüzel’den Aleyna Tilki’ye kıyafet eleştirisi: Kendisini ucuzlaştırıyor! Benim kızım para kazanmak için böyle bir şey yapsa...

BAŞIMA GELMEDİ DİYEN YALAN SÖYLER!

-Bu tarz bir teklifte bulunan oldu mu, geldi mi başına böyle bir şey?

Başıma gelmedi diyen yalan söyler! Çünkü bu sadece bizim sektörle alakalı değil, böyle başları tutmuş büyük insanlar, daha tecrübesiz, daha küçük, eli yüzü düzgün her insanı deniyorlar. Tabii ki benim başıma da geldi, hem de ne teklifler geldi. Ama ben o teklifleri bile idrak edemeyecek kadar küçüktüm. Şimdiki nesle bakıyorum; beni cebinden çıkarır, duvara fırlatıp atar yani.

İşte bunlar beni erken yaşta evlenmeye de sevk etmiş olabilir. Kızımın babasının tarafı güçlü bir aile, doğulu bir aile ve oradaki o güvenli alan, kızımın babasının bana olan aşkı kendine aşık ettirdi. Ben reddettikçe geldi, reddettikçe geldi, ben de dedim ki 'Selen, bu güvenli ortamda hayatına devam et.' Ama o öyle olmadı tabii. Ailenin yapısı ve yaşam tarzıyla benim iş dünyam birbiriyle örtüşmediği için tabii ki işime de devam edemedim. Çocuğum da olduğu için uzun bir süre ara vermek durumunda kaldım. Ama hiçbir zaman evde oturup da örgü örmedim. Hep işimle ilgili okudum yazdım. Hiçbir zaman umudumu kaybetmeden, kendimi geliştirerek devam ettim hayatıma.

Hatta bir gün, Hülya Avşar tek kişilik bir oyun yapmıştı. Kalabalık aile şeklinde gittik. Çok da güzel, başarılı bir oyundu. Allah'ım ben nasıl ağlıyorum, nasıl ağlıyorum ama… Alkışlıyorum ama ait olmam gereken yerde değilim ben. Oyun yapmalıyım, tiyatro yapmalıyım, ben oraya aitim. Bu kadar kopartılmış duygusuyla orada olmak, çok ağırıma gitmişti ve dedim ki, 'ben ölürüm de işime dönmeden yaşayamam.' Çok şükürler olsun ki zor da olsa, bir sürü engel de olsa işime döndüm. Çok zorlandım ama döndüm.

-Evliliğiniz ne kadar sürdü?

Bir ömür gibi (gülüyor). 1997 ile 2003 arası. Ama 2003'te sadece evler ayrıldı. O beyefendi başka bir evlilik yaptığı halde o hegemonya çok uzun yıllar devam etti 2009'a kadar.

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