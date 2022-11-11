Selen Görgüzel’den Aleyna Tilki’ye kıyafet eleştirisi: Kendisini ucuzlaştırıyor! Benim kızım para kazanmak için böyle bir şey yapsa...

-Öncelikle nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?

İyiyiz. İş güç kovalıyoruz. Sahne programları, yeni şarkı buldum onunla ilgili çalışmalar var. Bu sene dizi yapmayı da istiyorum, çok özledim çünkü. Hayat güzel devam ediyor, aşksız bir hayat.

-Nasıl bir çocukluk geçirdiniz, çocukluğunuza dair anılarınız keyifli mi, hüzünlü mü?

Eskiden olsa dramadan beslenmeyi çok seviyordum. Nedense dramdan beslenmek herhalde hoşuma gidiyordu, öyle mi dikkat çekiyordum ne yapıyordum bilmiyorum ama, ağırlıklı olarak çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Tabii ki içinde hüzünün de barındığı bir hayat hikayesi. Hiç kimsenin hayatı dört dörtlük değil. Çünkü hayatın içinde var acı, keder, hüzün, mutluluk, sağlık, hastalık, ölüm, doğum… Tabii anne babayla ilgili onların boşanma süreçleri vs. onlar travmatik şeylerdi. Ama şimdi baktığın zaman onlar da travmatik değilmiş. Bir çift ömrü boyunca evli kalmak zorunda değilmiş.