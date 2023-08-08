Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:31

Selen Görgüzel’den tartışma yaratacak ilişki açıklaması! 'Bir erkek kadına sahip çıkmalı...'

Şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" demişti. Boşandıktan sonra özel hayatında sessizliğe gömülen Selen Görgüzel, son olarak sahne aldığı bir mekanda aşk sorularını yanıtladı. Hayatında biri olmadığını diye getiren şarkıcı, "bence bir erkek kadına sahip çıkmalı" sözleriyle yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. İşte Selen Görgüzel'in dikkat çeken açıklamaları...