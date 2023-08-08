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Haberler Galeri Selen Görgüzel’den tartışma yaratacak ilişki açıklaması! 'Bir erkek kadına sahip çıkmalı...'
Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:31

Selen Görgüzel’den tartışma yaratacak ilişki açıklaması! 'Bir erkek kadına sahip çıkmalı...'

Şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" demişti. Boşandıktan sonra özel hayatında sessizliğe gömülen Selen Görgüzel, son olarak sahne aldığı bir mekanda aşk sorularını yanıtladı. Hayatında biri olmadığını diye getiren şarkıcı, "bence bir erkek kadına sahip çıkmalı" sözleriyle yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. İşte Selen Görgüzel'in dikkat çeken açıklamaları...

Selen Görgüzel’den tartışma yaratacak ilişki açıklaması! ’Bir erkek kadına sahip çıkmalı...’

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel, geçtiğimiz yıl 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Selen Görgüzel'in rol arkadaşıyla tiyatro oyununda öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği iddia edilmişti.

Selen Görgüzel’den tartışma yaratacak ilişki açıklaması! ’Bir erkek kadına sahip çıkmalı...’

Biten evliliğinin ardından kariyerine yönelen Görgüzel, hem aldığı sahnelerle hem de yaptığı magazin programıyla ses getirmeye devam ediyor.

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Selen Görgüzel’den tartışma yaratacak ilişki açıklaması! ’Bir erkek kadına sahip çıkmalı...’

Önceki akşam da Bodrum'da sahne alan Selen Görgüzel, seyircisiyle bol bol sohbet etti.

Selen Görgüzel’den tartışma yaratacak ilişki açıklaması! ’Bir erkek kadına sahip çıkmalı...’

'HAYATIMDA KİMSE YOK'

Posta'nın haberine göre "Aşk var mı" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, tartışma yaratacak yeni açıklamalara imza attı.

Selen Görgüzel’den tartışma yaratacak ilişki açıklaması! ’Bir erkek kadına sahip çıkmalı...’

İşte Selen Görgüzel'in o açıklamaları...

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