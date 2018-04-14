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Cumartesi SABAH'a konuştu

Oyuncu, müzisyen, tasarımcı... On parmağında on marifet olan kadınlardan ... Zorlu bir çocukluk, fırtınalı bir aşk hayatı ve sağlık sorunlarına rağmen dimdik ayakta duran Gomez hayatından en çok keyif aldığı günleri yaşıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 10:08
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Cumartesi SABAH'a konuştu
Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

On parmağında on marifet olan insanlar vardır ya de böyle bir kişilik. Wizards of Waverly Place isimli dizideki rolüyle dünya çapında üne kavuştuğunda henüz 15 yaşındaydı. 2013 yılında Stars Dance isimli ilk solo albümünü yayınladı.

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Cumartesi SABAH'a konuştu
Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

Aynı yıl başrolünü James Franco ile paylaştığı Spring Breakers isimli filmle Hollywood'da da iddialı olduğunu ortaya koydu. Instagram'da 135 milyon takipçisi olan ve tüm bir jenerasyonu peşinden sürükleyen Gomez'in popülaritesinde, Justin Bieber ile yaşadığı aşk da etkiliydi tabii. Ünlü sanatçının yaşadığı aşk kadar sağlık sorunları da çok konuşuldu. Geçtiğimiz yıl böbrek nakli ameliyatı olması da henüz 25 yaşında olan şarkıcının çok konuşulmasını sağladı.

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Cumartesi SABAH'a konuştu
Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

Gomez ile bizim yolumuzun kesişmesiyse moda vesilesiyle oldu. Genç yıldız, geçtiğimiz sonbahar-kış sezonunda Coach markası için aksesuvarlar tasarlamıştı. Ancak ilkbahar-yaz sezonu için bir adım daha attı ve bu sezon kıyafetten çantaya paltodan ayakkabıya tüm koleksiyonu kapsayan geniş bir iş birliğine imza attı. Güzel sanatçı ile moda, Harvey Nichols ve Galeries Lafayette'te satılan özel koleksiyonu ve hayatını konuştuk:

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Cumartesi SABAH'a konuştu
Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

- Çok gündemde olduğunuz bir dönemdeyiz yine... Bir yandan bu yeni koleksiyon bir yandan da Woody Allen'ın A Rainy Day in New York isimli filminin çekimleri... Nasılsınız, her şey yolunda mı sizin için?

- Çok iyiyim. Daha da önemlisi sağlıklıyım. Film çekimleri için New York'taydım. Şehrin bol bol keyfini çıkardım.

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Cumartesi SABAH'a konuştu
Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

- Bir yandan da büyük bir marka için koleksiyon hazırladınız...

- Evet Coach markasının kreatif direktörü Stuart Vevers ile güzel bir çalışma yaptık. Henüz onunla tanışmadan önce dergilerde onun hakkında çok güzel şeyler okumuştum. Teklif geldikten sonra da gördüm ki hem o hem de tüm ekip bir aile. Gerçekten de şanslıydım.

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Cumartesi SABAH'a konuştu
Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

- Çeşitli markaların yüzü oldunuz, ortak çalışmalarınız da oldu. Modaya yakın bir isimsiniz. Nasıl yorumluyorsunuz kendi stilinizi?

- Günlük, sade ve iddiasız bir giyim tarzım var. Spora giderken ya da spordayken sanki tarzım arasında çok da fark yokmuş gibi geliyor bana.

- Coach ayakkabı ve çantalarıyla da ünlü bir marka ve siz bir yandan markanın da yüzüsünüz...

- Hem ayakkabıları hem de çantaları çok seviyorum. Kıyafeti iyi bir ayakkabı giymeden tamamlamak imkansız öyle değil mi? Daha küçükken sırt çantalarına çok meraklıydım. Aldığım çantaların da benim için hep bir anısı var.

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Cumartesi SABAH'a konuştu
Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

- Dünya çapında tanınan bir isimsiniz. Çok küçükken şöhreti yakaladınız. Hiçbir şeyleri ıskaladığınızı düşündüğünüz anlar oluyor mu?

- Benim de hayatımı sorguladığım, böyle olmasaydı bambaşka olsaydı neler hissedeceğimi düşündüğüm anlar çok oldu. Ama şu an ancak sahip olduğum her şey için şükrettiğim bir dönemdeyim. "Bambaşka bir hayatım olsaydı keşke" diyen biri hiçbir zaman olmadım. Böyle bir düşünce tarzına ve tavra da hiçbir zaman sahip olmadım. Şu an şöhrete sahip olmayı, kendime ait alanı nasıl koruyacağımı, sistemin nasıl işlediğini anladığım bir dönemdeyim. Sanırım eskiye göre biraz daha korkusuzum. Şu ana sahip olabilmek için ben de belli bedeller ödedim.

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