Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

- Çok gündemde olduğunuz bir dönemdeyiz yine... Bir yandan bu yeni koleksiyon bir yandan da Woody Allen'ın A Rainy Day in New York isimli filminin çekimleri... Nasılsınız, her şey yolunda mı sizin için?



- Çok iyiyim. Daha da önemlisi sağlıklıyım. Film çekimleri için New York'taydım. Şehrin bol bol keyfini çıkardım.