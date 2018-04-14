Selena Gomez Cumartesi SABAH'a konuştu

- Çeşitli markaların yüzü oldunuz, ortak çalışmalarınız da oldu. Modaya yakın bir isimsiniz. Nasıl yorumluyorsunuz kendi stilinizi?



- Günlük, sade ve iddiasız bir giyim tarzım var. Spora giderken ya da spordayken sanki tarzım arasında çok da fark yokmuş gibi geliyor bana.

- Coach ayakkabı ve çantalarıyla da ünlü bir marka ve siz bir yandan markanın da yüzüsünüz...



- Hem ayakkabıları hem de çantaları çok seviyorum. Kıyafeti iyi bir ayakkabı giymeden tamamlamak imkansız öyle değil mi? Daha küçükken sırt çantalarına çok meraklıydım. Aldığım çantaların da benim için hep bir anısı var.