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Haberler Galeri Selena'dan sonra kayıplara karışan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali inanılmaz...
Giriş Tarihi: 17.07.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 13:57

Selena'dan sonra kayıplara karışan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali inanılmaz...

Bir döneme damga vuran ünlü isimler rol aldıkları fenomen yapımların ardından gözlerden kaybolunca neler yaptığı merak ediliyor, hayranların tarafından sosyal medyada sık sık araştırılıyor. O isimlerden biri de güzel oyuncu Cansu Demirci. 2006-2010 yılları arasında ekrana gelen 'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle tanınan oyuncu Cansu Demirci, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabı da kullanmayan Demirci'nin son hali merak ediliyordu. Cansu Demirci'nin son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncunun son hali şaşırttı.

Selena'dan sonra kayıplara karışan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali inanılmaz...

Bir döneme damga vuran ünlü isimler rol aldıkları fenomen yapımların ardından gözlerden kaybolunca neler yaptığı merak ediliyor, hayranların tarafından sosyal medyada sık sık araştırılıyor.

Selena'dan sonra kayıplara karışan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali inanılmaz...

O isimlerden biri de güzel oyuncu Cansu Demirci.

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Selena'dan sonra kayıplara karışan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali inanılmaz...

Oyuncu Cansu Demirci, başrollerinde; Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Zuhal Topal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Hazal Şenel, Gökhan Keser, Ümit Erdim gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini canlandırmıştı.

Selena'dan sonra kayıplara karışan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali inanılmaz...

Bir döneme damga vuran fantastik çocuk dizisinde sergilediği performansı ile adından söz ettiren Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı.

Selena'dan sonra kayıplara karışan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali inanılmaz...

Uzun süredir ekranlarda yer almayan 29 yaşındaki oyuncu, yaşamını Almanya'da sürdürüyor.

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