Selena'dan sonra kayıplara karışan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali şaşkına çevirdi!

Bir döneme damga vuran ünlü isimler rol aldıkları fenomen yapımların ardından gözlerden kaybolunca neler yaptığı merak ediliyor, hayranların tarafından sosyal medyada sık sık araştırılıyor. O isimlerden biri de güzel oyuncu Cansu Demirci. 2006-2010 yılları arasında ekrana gelen 'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle tanınan oyuncu Cansu Demirci, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabı da kullanmayan Demirci'nin son hali merak ediliyordu. Cansu Demirci'nin son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncunun son hali şaşırttı.