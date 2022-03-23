Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Daracık kırmızı elbisesi ile Hazal Şenel’e bakan bir daha baktı!

16 yıl önce yayınlanmaya başlayan ve fenomen haline gelen "Selena" dizisi, tekrar bölümleri ile reytingleri sallamaya devam ediyor. Selena'daki çocuk oyuncuların son halleri ise araştırılıyor. Merak edilen o isimlerden biri de Kıvılcım'ı canlandıran Hazal Şenel.