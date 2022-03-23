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Haberler Galeri Selena'nın Kıvılcım'ı güzelliğiyle mest etti! Daracık kırmızı elbisesi ile Hazal Şenel'e bakan bir daha baktı!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 06:50

Selena'nın Kıvılcım'ı güzelliğiyle mest etti! Daracık kırmızı elbisesi ile Hazal Şenel'e bakan bir daha baktı!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor. Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaşmıştı. Yaz sezonunda da paylaştığı bikinili pozları ile dikkat çeken Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti. Hazal Şenel'in daracık kırmızı elbisesi ile verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte şimdilerde 29 yaşında olan Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali...

Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Daracık kırmızı elbisesi ile Hazal Şenel’e bakan bir daha baktı!

16 yıl önce yayınlanmaya başlayan ve fenomen haline gelen "Selena" dizisi, tekrar bölümleri ile reytingleri sallamaya devam ediyor. Selena'daki çocuk oyuncuların son halleri ise araştırılıyor. Merak edilen o isimlerden biri de Kıvılcım'ı canlandıran Hazal Şenel.

Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Daracık kırmızı elbisesi ile Hazal Şenel’e bakan bir daha baktı!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

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Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Daracık kırmızı elbisesi ile Hazal Şenel’e bakan bir daha baktı!

13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor.

Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Daracık kırmızı elbisesi ile Hazal Şenel’e bakan bir daha baktı!

İşte şimdilerde 29 yaşında olan Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali...

Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Daracık kırmızı elbisesi ile Hazal Şenel’e bakan bir daha baktı!

Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaşmıştı.

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