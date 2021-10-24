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Haberler Galeri Selena'nın Kıvılcım'ı güzelliğiyle mest etti! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel'in son hali olay!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 15:08

Selena'nın Kıvılcım'ı güzelliğiyle mest etti! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel'in son hali olay!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor. Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaşmıştı. Yaz sezonunda da paylaştığı bikinili pozları ile dikkat çeken Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti. İşte şimdilerde 29 yaşında olan Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali...

Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali olay!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor.

Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali olay!

Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

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Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali olay!

Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor.

Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali olay!

Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaşmıştı.

Selena’nın Kıvılcım’ı güzelliğiyle mest etti! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali olay!

Yaz sezonunda da paylaştığı bikinili pozları ile dikkat çeken Selena'nın KıvılcımHazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti. İşte şimdilerde 29 yaşında olan Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali...

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