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Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 13:18

Selena'nın Selin'i 31 yaşında Türkiye'ye döndü! Sırra kadem basmıştı! İşte Cansu Demirci'nin son hali...

Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Selin karakterine can veren Cansu Demirci... Hem ekranlardan hem de gözlerden uzak yaşayan Cansu Demirci yurt dışına yerleşmişti. Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı. Sırra kadem basan oyuncu yıllar sonra ülkeye döndü. İşte 31 yaşındaki Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...

Selena’nın Selin’i 31 yaşında Türkiye’ye döndü! Sırra kadem basmıştı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyordu.

Selena’nın Selin’i 31 yaşında Türkiye’ye döndü! Sırra kadem basmıştı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Yurt dışında eğitimini tamamlayan Selena'nın Selin'i yılar sonra Türkiye'ye döndü.

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Selena’nın Selin’i 31 yaşında Türkiye’ye döndü! Sırra kadem basmıştı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Şimdilerde 31 yaşında olan Cansu Demirci'nin son hali dikkat çekti.

Selena’nın Selin’i 31 yaşında Türkiye’ye döndü! Sırra kadem basmıştı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Ünlü isim, duru güzelliğiyle hayran bıraktı.

Selena’nın Selin’i 31 yaşında Türkiye’ye döndü! Sırra kadem basmıştı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin şimdiki görüntüsü...

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