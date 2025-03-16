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Haberler Galeri Selvi Boylum Al Yazmalım'da Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samet'i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:45

Selvi Boylum Al Yazmalım'da Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samet'i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Selvi Boylum Al Yazmalım'da küçük Samet karakterine hayat veren oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor! 1977 yapımı, başrollerinde Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in yer aldığı bu efsane filmde, erkek çocuğu rolüyle izleyicinin hafızasına kazınan minik yıldız, bugün başarılı bir kadın oyuncu olarak kariyerine devam ediyor. 51 yaşındaki oyuncunun, Yeşilçam'ın usta isimlerinden birinin kızı olması ise sürprizi daha da ilginç kılıyor. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i Elif İnci'nin son hali…

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!

Herkes onu erkek sanıyordu! Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!

Yeşilçam'ın efsanelerinden Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran unutulmaz yapımlardan biri. Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı film, yıllar geçse de izleyicilerin gönlündeki yerini koruyor.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, sadece hikayesiyle değil, "Sevgi neydi?" repliğiyle de hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan bu film, yıllar geçse de izleyicilerin yüreğinde derin izler bırakmaya devam ediyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!

Selvi Boylum Al Yazmalım, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına girdi.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!

Defalarca izlesek bile bizi yeniden ağlatan sahneleriyle hafızalara kazınan filmde, usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in performansları kadar, küçük yıldız Samet de merak konusu oldu.