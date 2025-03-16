Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!

Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
10:45
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Selvi Boylum Al Yazmalım'da küçük Samet karakterine hayat veren oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor! 1977 yapımı, başrollerinde Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in yer aldığı bu efsane filmde, erkek çocuğu rolüyle izleyicinin hafızasına kazınan minik yıldız, bugün başarılı bir kadın oyuncu olarak kariyerine devam ediyor. 51 yaşındaki oyuncunun, Yeşilçam'ın usta isimlerinden birinin kızı olması ise sürprizi daha da ilginç kılıyor. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i Elif İnci'nin son hali…