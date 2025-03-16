Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i canlandırmıştı... O çocuk yıldızın şimdiki halini görenler inanamıyor!

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, sadece hikayesiyle değil, "Sevgi neydi?" repliğiyle de hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan bu film, yıllar geçse de izleyicilerin yüreğinde derin izler bırakmaya devam ediyor.