Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın oğulları rolüyle Samet karakterini canlandıran kişinin aslında ünlü bir kadın oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Yeşilçam'ın en kült filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım; 1978'de ilk kez gösterime girdi. Filmin üzerinden 40 sene geçse de hala televizyonda her gösterildiğinde büyük bir ilgiyle izleniyor. Eski Türk filmlerinde kötü adam karakteriyle bağdaşlaşan ünlü oyuncunun kızı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet rolünde yer almıştı... İşte ünlülerin bilinmeyen rolleri ve bilinmeyen akrabalık bağları...
Giriş Tarihi: 24.07.2019
10:31
Güncelleme Tarihi: 24.07.2019
10:37