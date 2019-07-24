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  • Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

filminde ile 'ın oğulları rolüyle Samet karakterini canlandıran kişinin aslında ünlü bir kadın oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Yeşilçam'ın en kült filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım; 1978'de ilk kez gösterime girdi. Filmin üzerinden 40 sene geçse de hala televizyonda her gösterildiğinde büyük bir ilgiyle izleniyor. Eski Türk filmlerinde kötü adam karakteriyle bağdaşlaşan ünlü oyuncunun kızı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet rolünde yer almıştı... İşte ünlülerin bilinmeyen rolleri ve bilinmeyen akrabalık bağları...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 10:37
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Türk sinema tarihinin en çok izlenilen ve en beğenilen filmleri arasında yer alan 'da Samet rolünü oynayan o ismin aslında kız çocuğu olduğu da sinemanın ilginç bilgileri arasında yer alıyor. Aynı zamanda o ünlü oyuncunun babası da Yeşilçam'ın efsane olarak nitelendirdiği sayısız filmde oynayan bir aktör... İşte ünlülerin bilinmeyen akrabalık ilişkileri...

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Fethi Tevetoğlu (Eski siyasetçi) - Tarkan Tevetoğlu

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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Hababam Sınıfı'nın renkli hocası Paşa Nuri rolüyle tanınan oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe'nin babasıdır ve Leman Akçatepe'nin eşidir. Annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Kendisi küçük yaşta oyuncu olmak istemiş, ailesi karşı çıkınca oyuncu olmak için evden kaçmıştır. Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de savaşmış bir gazi olan Sıtkı Akçatepe 1985 yılında vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Ayrıca Halit Akçatepe'nin annesi olan Leman Akçatepe de Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biridir.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Çağla Irmak

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Hülya Gülşen Irmak

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Nubar Terziyan / Fedon Kalyoncu

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