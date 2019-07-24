Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesinin kızı...

Türk sinema tarihinin en çok izlenilen ve en beğenilen filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet rolünü oynayan o ismin aslında kız çocuğu olduğu da sinemanın ilginç bilgileri arasında yer alıyor. Aynı zamanda o ünlü oyuncunun babası da Yeşilçam'ın efsane olarak nitelendirdiği sayısız filmde oynayan bir aktör... İşte ünlülerin bilinmeyen akrabalık ilişkileri...