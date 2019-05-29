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  • Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

her çarşamba akşamı atv'de izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Bu akşam 53.bölümü yayınlacak olan Sen Anlat Karadeniz'de sezon finali rüzgarları esiyor. ve doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır. Nefes'i zorlu bir yaşam mücadelesi beklemektedir. Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncuları hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor. Sen Anlat Karadeniz oyuncularının nereli oldukları konusu son zamanlarda sıkça merak ediliyor. İşte Sen Anlat Karadeniz oyuncularının ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2019 06:38 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 06:51
Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

her çarşamba akşamı atv'de izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Bu akşam 53.bölümü yayınlacak olan Sen Anlat Karadeniz'de sezon finali rüzgarları esiyor. ve doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır. Nefes'i zorlu bir yaşam mücadelesi beklemektedir. Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncuları hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor. Sen Anlat Karadeniz oyuncularının nereli oldukları konusu son zamanlarda sıkça merak ediliyor. İşte Sen Anlat Karadeniz oyuncularının ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...

Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

DEMET AKALIN

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Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

DEMET AKALIN

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Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

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Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

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Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

KIVANÇ TATLITUĞ

Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

KIVANÇ TATLITUĞ

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