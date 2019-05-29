Sen Anlat Karadeniz’de sezon finali rüzgarları esiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları hakkında şaşırtan gerçek

Sen Anlat Karadeniz her çarşamba akşamı atv'de izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Bu akşam 53.bölümü yayınlacak olan Sen Anlat Karadeniz'de sezon finali rüzgarları esiyor. Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır. Nefes'i zorlu bir yaşam mücadelesi beklemektedir. Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncuları hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor. Sen Anlat Karadeniz oyuncularının nereli oldukları konusu son zamanlarda sıkça merak ediliyor. İşte Sen Anlat Karadeniz oyuncularının ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...