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  • Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

'in Asiye'si , pozuyla sosyal medyayı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 15:28
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizisi 'in Asiye'si ünlü şarkıcı , hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

BORNOZLU POZUYLA SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu ve şarkıcı , fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Bornozlu fotoğraf çektirme akımına uyan Gürman, yatak üzerinde bornozla poz verdi.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

Oyuncunun bornozlu pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyayı salladı.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

"BİR AN ANCAK BU KADAR ESTETİK YAKALANIRDI"

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

Oyuncu, bornozlu fotoğrafına, "Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı, konser öncesi hazırlık, bir "an" ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... " notunu düştü.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

DAYAN YÜREĞİM'LE İZLEYİCİLERİ MEST ETTİ

Dizide oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de gündeme gelen , geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde 'Dayan Yüreğim' şarkısıyla izleyicileri mest etti.

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