Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, pozuyla sosyal medyayı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu. BORNOZLU POZUYLA SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU Güzel oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Bornozlu fotoğraf çektirme akımına uyan Gürman, yatak üzerinde bornozla poz verdi. Oyuncunun bornozlu pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyayı salladı. 'BİR AN ANCAK BU KADAR ESTETİK YAKALANIRDI' Oyuncu, bornozlu fotoğrafına, 'Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı, konser öncesi hazırlık, bir 'an' ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... ' notunu düştü. DAYAN YÜREĞİM'LE İZLEYİCİLERİ MEST ETTİ Dizide oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de gündeme gelen Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde 'Dayan Yüreğim' şarkısıyla izleyicileri mest etti.