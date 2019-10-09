Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni yayın döneminde yine fırtına gibi esiyor. 9 Ekim Salı günü ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz'in 59. bölümünde Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz ekranlara geldiği ilk günden itibaren hızla büyüyen bir hayran kitlesine sahip. Sevilen oyuncular Sen Anlat Karadeniz'in Tahir ve Nefes'i Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman da başarılı oyunculuğu ile izleyicinin gönlünü fethetti. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı ikizi Berk Gürman ile birlikte söylediği şarkılardan tanıyoruz. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk Gürman ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Sonrasında oyunculuktaki başarısını da ispatlayan güzel sesli Öykü Gürman'ın sosyal medyada da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ikizi ile beraber çekilmiş fotoğrafı ile hayranlarını mutlu etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk hallleri...
Giriş Tarihi: 09.10.2019
07:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
07:35