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  • Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...

'in Asiye'si 'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...

'nin sevilen dizisi yeni yayın döneminde yine fırtına gibi esiyor. 9 Ekim Salı günü ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz'in 59. bölümünde 'le kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz ekranlara geldiği ilk günden itibaren hızla büyüyen bir hayran kitlesine sahip. Sevilen oyuncular Sen Anlat Karadeniz'in Tahir ve Nefes'i , 'nun yanı sıra Asiye karakterine hayat veren da başarılı oyunculuğu ile izleyicinin gönlünü fethetti. Öykü Gürman'ı ikizi ile birlikte söylediği şarkılardan tanıyoruz. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk Gürman ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Sonrasında oyunculuktaki başarısını da ispatlayan güzel sesli Öykü Gürman'ın sosyal medyada da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ikizi ile beraber çekilmiş fotoğrafı ile hayranlarını mutlu etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:35
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...

'nin sevilen dizisi yeni yayın döneminde yine fırtına gibi esiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz ekranlara geldiği ilk günden itibaren hızla büyüyen bir hayran kitlesine sahip. Sevilen oyuncular Sen Anlat Karadeniz'in ve 'i , 'nun yanı sıra Asiye karakterine hayat veren da başarılı oyunculuğu ile izleyicinin gönlünü fethetti. Öykü Gürman'ı ikizi ile birlikte söylediği şarkılardan tanıyoruz. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk Gürman ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Sonrasında oyunculuktaki başarısını da ispatlayan güzel sesli Öykü Gürman'ın sosyal medyada da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ikizi ile beraber çekilmiş fotoğrafı ile hayranlarını mutlu etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ve sizin için derlediğimiz ...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...

KIVANÇ TATLITUĞ

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...
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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...

ANGELINA JOLİE

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bu haliyle hiç görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı...

NEHİR ERDOĞAN

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