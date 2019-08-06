Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir rolüyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Ulaş Tuna Astepe'nin hayatı merak konusu oldu. Hayranları tarafından yakın takipte olan ve her paylaşımı büyük ses getiren Ulaş Tuna Astepe, bu kez kendisinden yedi yaş büyük ağabeyi Ömer Yiğit Astepe ile gündem oldu. Benzerlikleri bir hayli dikkat çeken Ulaş Tuna Astepe ve Ömer Yiğit Astepe'nin yıllar önce anne ve babalarını kaybettikleri öğrenildi. İşte ikiz kadar benzeyen abi kardeş ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...