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  • Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

'in 'i aslında...

dizisinde rolüyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan 'nin hayatı merak konusu oldu. Hayranları tarafından yakın takipte olan ve her paylaşımı büyük ses getiren Ulaş Tuna Astepe, bu kez kendisinden yedi yaş büyük ağabeyi Ömer Yiğit Astepe ile gündem oldu. Benzerlikleri bir hayli dikkat çeken Ulaş Tuna Astepe ve Ömer Yiğit Astepe'nin yıllar önce anne ve babalarını kaybettikleri öğrenildi. İşte ikiz kadar benzeyen abi kardeş ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 08:05
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

dizisinin 'i hakkındaki bu gerçeği birçok kişi bilmiyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği oyunculuk yeteneğiyle herkesi büyüleyen Tahir yani Ulaş Tuna Astepe'nin kendisinden 7 yaş büyük bir ağabeyi bulunuyor. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin ağabeyiyle olan benzerliğini gören hayret ediyor. İşte annesini ve babasını kaybettikten sonra hayata ağabeyiyle tutunan Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek hayattaki ağabeyi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

AZRA AKIN

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

UMUT AKYÜREK

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslında...

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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