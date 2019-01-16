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  • Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

'in yıldızları ve aslen nereli?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi birbirinden heyecanlı bölümleri ile milyonları ekranlara kilitliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi böylesine büyük bir ilgi görünce, dizinin başrol oyuncuları ve da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Tahir Kaleli ve Nefes Zorlu karakterlerine canlandıran bu iki oyuncunun özel hayatındaki bilgiler arama motorları üzerlerinde bir hayli sorgulanıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

İşte magazin, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 16.01.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 12:05
Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin özel hayatları oldukça merak ediliyor. Bireyler, merak ettiği ve hayranlık duyduğu isimler hakkında bilgi edinirken memleketlerini de araştırmayı ihmal etmiyor. ATV ekranlarının sevilen isimleri ve dizisinin başrol oyuncuları ve da bu isimlerden.

Peki, Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli? İşte ünlü isimler ve memleketleri...

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

Engin Altan Düzyatan - İzmir

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Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

Aybüke Pusat - Ankara

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

Bartu Küçükçağlayan - Eskişehir

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

Aleyna Solaker - İstanbul.

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

Hakan Meriçliler - İzmir

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

Meriç Aral - İstanbul

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