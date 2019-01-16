ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz birbirinden heyecanlı bölümleri ile milyonları ekranlara kilitliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi böylesine büyük bir ilgi görünce, dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Tahir Kaleli ve Nefes Zorlu karakterlerine canlandıran bu iki oyuncunun özel hayatındaki bilgiler arama motorları üzerlerinde bir hayli sorgulanıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu aslen nereli?

İşte magazin, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin memleketleri...