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Haberler Galeri Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandırmıştı... Şendul Şaban'ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki duyan şaşıp kaldı!
Giriş Tarihi: 02.10.2021 07:05 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 07:06

Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandırmıştı... Şendul Şaban'ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki duyan şaşıp kaldı!

Kemal Sunal'ın 1985 yapımı filmi Şendul Şaban işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncular da eşlik ediyordu. Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı. Gösterime girdiği dönemden bugüne büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Yeşilçam'a damga vuran Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'dan başkası değil. İşte babası Kemal Sunal ile aynı filmde oynama şansına erişen güzel oyuncu Ezo Sunal...

Şendul Şaban’da Kemal Sunal’ın kızını canlandırmıştı... Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki duyan şaşıp kaldı!

Kemal Sunal'ın 1985 yapımı filmi Şendul Şaban işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu.

Şendul Şaban’da Kemal Sunal’ın kızını canlandırmıştı... Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki duyan şaşıp kaldı!

Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncular da eşlik ediyordu.

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Şendul Şaban’da Kemal Sunal’ın kızını canlandırmıştı... Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki duyan şaşıp kaldı!

Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı.

Şendul Şaban’da Kemal Sunal’ın kızını canlandırmıştı... Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki duyan şaşıp kaldı!

Gösterime girdiği dönemden bugüne büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.

Şendul Şaban’da Kemal Sunal’ın kızını canlandırmıştı... Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki duyan şaşıp kaldı!

Yeşilçam'a damga vuran Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'dan başkası değil.

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