Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan'ın kendisine koyduğu 'Dansçı kızlara sarılma' yasağını deldi. Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de verdiği konserde Serdar Ortaç, müziğin ritmine kendini kaptırıp dansçılarla sarmaş dolaş dans etti. GÖZLER CHLOE 'DE Böylece Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın kendisine koyduğu 'dansçı kızlara sarılma' yasağını delmiş oldu. Bakalım Chloe, Serdar Ortaç'a nasıl tepki verecek. 'BEBEK İÇİN EN AZ İKİ YIL BEKLEMEMİZ GEREKİYOR' Öte yandan konserden sonra muhabirlerle sohbet eden şarkıcı muhabirlerin bebek sorularını, 'Çok istiyorum ama ikimizin de planları var. En az iki yıl beklememiz gerekiyor' diye yanıtladı. Kaynak: Posta