Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu

'BEBEK İÇİN EN AZ İKİ YIL BEKLEMEMİZ GEREKİYOR'

Öte yandan konserden sonra muhabirlerle sohbet eden şarkıcı muhabirlerin bebek sorularını, "Çok istiyorum ama ikimizin de planları var. En az iki yıl beklememiz gerekiyor" diye yanıtladı. Kaynak: Posta