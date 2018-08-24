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eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan'ın kendisine koyduğu "Dansçı kızlara sarılma" yasağını deldi.

Giriş Tarihi: 24.08.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 14:21
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eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu

Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de verdiği konserde , müziğin ritmine kendini kaptırıp dansçılarla sarmaş dolaş dans etti.

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eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu

GÖZLER CHLOE 'DE

Böylece , eşi 'ın kendisine koyduğu 'dansçı kızlara sarılma' yasağını delmiş oldu. Bakalım Chloe, Serdar Ortaç'a nasıl tepki verecek.

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eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu

'BEBEK İÇİN EN AZ İKİ YIL BEKLEMEMİZ GEREKİYOR'

Öte yandan konserden sonra muhabirlerle sohbet eden şarkıcı muhabirlerin bebek sorularını, "Çok istiyorum ama ikimizin de planları var. En az iki yıl beklememiz gerekiyor" diye yanıtladı. Kaynak: Posta

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eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
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eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
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eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
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eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
Serdar Ortaç eşi Chloe'nin koyduğu yasağı unuttu
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