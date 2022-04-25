Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:51

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz büstiyerli paylaşımıyla mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!

Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ünlü şarkıcıdan boşanmıştı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmuştu. İrlandalı model verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Chloe Loughnan şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bir süre önce silikonlarını yenileyen Chloe son olarak dekolteli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Chloe beyaz büstiyerli paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti…