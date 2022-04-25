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Haberler Galeri Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz büstiyerli paylaşımıyla mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:51

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz büstiyerli paylaşımıyla mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!

Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ünlü şarkıcıdan boşanmıştı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmuştu. İrlandalı model verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Chloe Loughnan şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bir süre önce silikonlarını yenileyen Chloe son olarak dekolteli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Chloe beyaz büstiyerli paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti…

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz büstiyerli paylaşımıyla mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti....

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz büstiyerli paylaşımıyla mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!

2014 senesinde Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ise Serdar Ortaç ile evliliklerini sonlandırmıştı.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz büstiyerli paylaşımıyla mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!

Chloe Loughnan boşanmanın ardından nafaka sorunu yaşadığı Serdar Ortaç'ı mahkemeye vermiş ve ikilinin arası bozulmuştu. Ortaç ise eski karısıyla ilgili "Yüzünü şeytan görsün" yorumunu yapmıştı.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz büstiyerli paylaşımıyla mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!

İkilinin arasından yaşanan nafaka krizi geçtiğimiz aylara damga vurarak magazin manşetlerini süsledi.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz büstiyerli paylaşımıyla mest etti! İrlandalı model bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!

Şimdi ise Chloe Loughnan sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı gönderilerle gündeme gelmeye devam ediyor.

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