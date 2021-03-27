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Haberler Galeri Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş ortaya çıktı! İşte Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş'ın son hali...

'ın 'Karabiberim'i ortaya çıktı! İşte Karabiberim'in esmer güzeli ...

'Karabiberim' şarkısının klibinde 'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel , evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş da dünyasına adımını attı. Yıllar sonra Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ı görenler inanamadı. Yıllar güzel manken İlknur Soydaş için sanki durmuş gibi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen sosyal medyada ilgi odağı oldu. Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın paylaşımlarına beğeni yağdı... İşte 'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 10:09
Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş ortaya çıktı! İşte Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş'ın son hali...

'Karabiberim' şarkısının klibinde 'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel , evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş ortaya çıktı! İşte Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş'ın son hali...

İş insanı ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki da dünyasına adımını attı.

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Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş ortaya çıktı! İşte Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş'ın son hali...

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen 'ın son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş ortaya çıktı! İşte Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş'ın son hali...

'ın 'Karabiberim'i 'ın paylaşımlarına beğeni yağdı...

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş ortaya çıktı! İşte Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş'ın son hali...

İşte 'Karabiberim' 'ın son hali...

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