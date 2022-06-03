Giriş Tarihi: 03.06.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 07:11

Para basıyor! İşte Serdar Ortaç'ın yeni mesleği! ‘Maksadım insanları mutlu etmek’

Ünlü isimlerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar...Sosyal medya platformu, belli bir ücret karşılığında ünlü isimlerin kişiye özel video çekmesini sağlıyor. Bu videolar aracılığıyla sanatçıların hayranları doğrudan onlarla temas kurabiliyor. Kişiye özel videolarda, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar, ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistemde Yılmaz Vural'dan Cengiz Kurtoğlu'na birçok ünlü isim yer alıyor. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç. Peki ünlü sanatçı neden bu sisteme dahil oldu? İşte detaylar...