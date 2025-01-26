Serdar Ortaç'tan Lara'ya şoke eden yanıt! "Psikolojik yardım almalı" demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Stüdyodan çıktık. Yeni çalışmalarımız var. Bir şarkım vardı. Pınar diye bir hanımefendiye şarkı verdim. Onun için 10 saattir stüdyodaydım. Provaları bitti. Evime gidiyorum'' diye konuştu.