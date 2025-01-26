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Haberler Galeri Serdar Ortaç'tan Lara'ya şoke eden yanıt! "Psikolojik yardım almalı" demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:42

Serdar Ortaç'tan Lara'ya şoke eden yanıt! "Psikolojik yardım almalı" demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...

Tiktok'da yaptığı yayınlarıyla adından sıkça söz ettiren Serdar Ortaç, "Botokstan su içemiyor" sözleriyle şarkıcı olan Lara'ya sosyal medyadan eleştiride bulunmuştu. Şarkıcı Lara da, katıldığı bir programda Serdar Ortaç hakkında, "Sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil, yardım almalı" şeklinde cevap vermişti. Bu durum üzerine ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan beklenmeyen bir yanıt geldi...

Serdar Ortaç’tan Lara’ya şoke eden yanıt! Psikolojik yardım almalı demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...

Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Serdar Ortaç’tan Lara’ya şoke eden yanıt! Psikolojik yardım almalı demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Stüdyodan çıktık. Yeni çalışmalarımız var. Bir şarkım vardı. Pınar diye bir hanımefendiye şarkı verdim. Onun için 10 saattir stüdyodaydım. Provaları bitti. Evime gidiyorum'' diye konuştu.

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Serdar Ortaç’tan Lara’ya şoke eden yanıt! Psikolojik yardım almalı demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...

2025'in kendisi için zor geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Berbat bir yıl geçiyor. Boşanma ile ilgili pişmanlığım yok. Sahnede insanlar eğlensin diye espriler yapıyorum'' dedi.

Serdar Ortaç’tan Lara’ya şoke eden yanıt! Psikolojik yardım almalı demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...

Şarkıcı Lara'nın kendisi için "Tedavi olsun'' sözleri üzerine, ''Lara'yı çok severim. Doğru söylemiş. Hastayım. Tedavi olmam lazım'' dedi. Ortaç'ın yorgun olması dikkat çekti.

Serdar Ortaç’tan Lara’ya şoke eden yanıt! Psikolojik yardım almalı demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü.

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