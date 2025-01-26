Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
09:42
Serdar Ortaç'tan Lara'ya şoke eden yanıt! "Psikolojik yardım almalı" demişti bakın Serdar Ortaç ne cevap verdi...
Tiktok'da yaptığı yayınlarıyla adından sıkça söz ettiren Serdar Ortaç, "Botokstan su içemiyor" sözleriyle şarkıcı olan Lara'ya sosyal medyadan eleştiride bulunmuştu. Şarkıcı Lara da, katıldığı bir programda Serdar Ortaç hakkında, "Sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil, yardım almalı" şeklinde cevap vermişti. Bu durum üzerine ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan beklenmeyen bir yanıt geldi...