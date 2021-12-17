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Haberler Galeri Seren Serengil ameliyata alındı! Veda videosu çeken Seren Serengil'den duygusal sözler: Hakkınızı helal edin...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:22

Seren Serengil ameliyata alındı! Veda videosu çeken Seren Serengil'den duygusal sözler: Hakkınızı helal edin...

Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan, geçirdiği ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, yaşam savaşı veriyor. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah sağlığına kavuşmak için ameliyata alındı. Ameliyat öncesi kamera karşısına geçen sunucu, bir veda videosu çekti. O anlar "Söylemezsem Olmaz" programında yayınlanırken, partneri Bircan Bali'nin gözlerinin dolduğu görüldü.

Seren Serengil ameliyata alındı! Veda videosu çeken Seren Serengil’den duygusal sözler: Olur da terslik olursa...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.

Seren Serengil ameliyata alındı! Veda videosu çeken Seren Serengil’den duygusal sözler: Olur da terslik olursa...

43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah ameliyata alındı.

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Seren Serengil ameliyata alındı! Veda videosu çeken Seren Serengil’den duygusal sözler: Olur da terslik olursa...

Ameliyat öncesi bir veda videosu da çeken Serengil, helallik istedi ve riskli bir ameliyata girdiğini söyledi.

Seren Serengil ameliyata alındı! Veda videosu çeken Seren Serengil’den duygusal sözler: Olur da terslik olursa...

Serengil, "İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar." dedi.

Seren Serengil ameliyata alındı! Veda videosu çeken Seren Serengil’den duygusal sözler: Olur da terslik olursa...

AMELİYATHANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Serengil'in ameliyata gitme anından ilk görüntü de Söylemezsem Olmaz programında yayınlandı.

Seren Serengil ameliyat öncesi veda videosu çekti! 'Hakkınızı helal edin' | Video

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