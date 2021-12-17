Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:16Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:22
Seren Serengil ameliyata alındı! Veda videosu çeken Seren Serengil'den duygusal sözler: Hakkınızı helal edin...
Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan, geçirdiği ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, yaşam savaşı veriyor. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah sağlığına kavuşmak için ameliyata alındı. Ameliyat öncesi kamera karşısına geçen sunucu, bir veda videosu çekti. O anlar "Söylemezsem Olmaz" programında yayınlanırken, partneri Bircan Bali'nin gözlerinin dolduğu görüldü.