Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:46Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 13:57
Seren Serengil ameliyattan çıktı! Helallik isteyen Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl?
Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan, geçirdiği ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, yaşam savaşı veriyor. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah sağlığına kavuşmak için saatler önce ameliyata alınmıştı. Ameliyat öncesi kamera karşısına geçen sunucu, bir veda videosu çekti. O anlar "Söylemezsem Olmaz" programında yayınlanırken, partneri Bircan Bali'nin gözlerinin dolduğu görüldü. Gelen son dakika haberine göre Seren Serengil ameliyattan çıktı. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...