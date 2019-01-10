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  • Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!

: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!

Giriş Tarihi: 10.01.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 19:07
Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!

'le Yaşar İpek'in boşanacağını yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Çiftin birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkarmaları da ayrılığa gerekçe olarak gösterilmişti.

Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!

Fakat gerçek çok geçmeden anlaşılmıştı. Yaşar İpek'in avukatı yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının hesabının hacklendiğini belirterek, yasal süreci başlattıklarını söyledi.

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Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!

"Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!" Tüm bu yaşananların ardından 'in bu sabah yaptığı paylaşım ise oldukça dikkat çekiciydi.

Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!

için tedavi gören Serengil, "Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var" iddiasında bulundu.

Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!

İşte Seren Serengil'in yaptığı o açıklama: Günaydin Perşembe... İyilerin, mutluların, gerçeklerin olduğu bir perşembe olsun. Allah bizi iyi görünen ama kötü iki yüzlü insanlardan, iftiralarından korusun. Çocuk arzusu ile yanıp tutuşan tüm anne adaylarına sabır güç versin. Bana da versin. Ve bu yoldayken herkese rica etmeme rağmen anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var. Bu kötü ruhlu insanları Allah'a havale ediyorum. Ben biliyorum benim çok güzel bir kızım olacak inşallah. Bize yapılan kötü dualara karşı sizlerden gelen o kadar çok ve güzel dua var ki onlar bizi koruyor biliyorum"

Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!
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Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!
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