Seren Serengil: Anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var!

İşte Seren Serengil'in yaptığı o açıklama: Günaydin Perşembe... İyilerin, mutluların, gerçeklerin olduğu bir perşembe olsun. Allah bizi iyi görünen ama kötü iki yüzlü insanlardan, iftiralarından korusun. Çocuk arzusu ile yanıp tutuşan tüm anne adaylarına sabır güç versin. Bana da versin. Ve bu yoldayken herkese rica etmeme rağmen anne olma hakkını elimden almaya çalışanlar var. Bu kötü ruhlu insanları Allah'a havale ediyorum. Ben biliyorum benim çok güzel bir kızım olacak inşallah. Bize yapılan kötü dualara karşı sizlerden gelen o kadar çok ve güzel dua var ki onlar bizi koruyor biliyorum"



