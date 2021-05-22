Seren Serengil bikinili pozlarında photoshopu abartınca alay konusu oldu! Zaten sıfır bedensin amaç ne?

50 yaşındaki Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil, zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, son olarak sevgilisi Mustafa Tohma ile çıktığı Maldivler tatili ile moral depoladı. Maldivler tatilinde çektiği bikinili, mayolu pozlarını paylaşmaya doyamayan Seren Serengil photoshopu abartınca sosyal medyada alay konusu oldu. Sarı mayosu ile salıncakta poz veren Seren Serengil photoshopu beceremeyince salıncağın ipi bacağına saplanmış gibi göründü. Ti'ye alınan Seren Serengil'e "Zaten sıfır bedensin amaç ne?" yorumları yapıldı. İşte Seren Serengil'in çok konuşulan pozları...