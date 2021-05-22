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Haberler Galeri Seren Serengil bikinili pozlarında photoshopu abartınca alay konusu oldu! "Zaten sıfır bedensin amaç ne?"
Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 10:24

pozlarında alay konusu oldu! "Zaten sıfır bedensin amaç ne?"

50 yaşındaki , bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. "" programında sunuculuk yapan Seren Serengil, zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, son olarak sevgilisi ile çıktığı tatili ile moral depoladı. Maldivler tatilinde çektiği , mayolu pozlarını paylaşmaya doyamayan Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu. Sarı mayosu ile salıncakta poz veren Seren Serengil photoshopu beceremeyince salıncağın ipi bacağına saplanmış gibi göründü. Ti'ye alınan Seren Serengil'e "Zaten sıfır bedensin amaç ne?" yorumları yapıldı. İşte Seren Serengil'in çok konuşulan pozları...

Seren Serengil bikinili pozlarında photoshopu abartınca alay konusu oldu! Zaten sıfır bedensin amaç ne?

50 yaşındaki , bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. "" programında sunuculuk yapan Seren Serengil, zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmişti.

Seren Serengil bikinili pozlarında photoshopu abartınca alay konusu oldu! Zaten sıfır bedensin amaç ne?

Ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü.

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Seren Serengil bikinili pozlarında photoshopu abartınca alay konusu oldu! Zaten sıfır bedensin amaç ne?

Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, son olarak sevgilisi ile çıktığı tatili ile moral depoladı.

Seren Serengil bikinili pozlarında photoshopu abartınca alay konusu oldu! Zaten sıfır bedensin amaç ne?

tatilinde çektiği , mayolu pozlarını paylaşmaya doyamayan sosyal medyada alay konusu oldu.

Seren Serengil bikinili pozlarında photoshopu abartınca alay konusu oldu! Zaten sıfır bedensin amaç ne?

Sarı mayosu ile salıncakta poz veren photoshopu beceremeyince salıncağın ipi bacağına saplanmış gibi göründü.

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