Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:02Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:04
Seren Serengil "Makyajsızım" dedi kimseyi inandıramadı! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Son dönemde sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışan Seren Serengil, her hareketi ve paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Seren Serengil, son dönemde iyice eridi. Son hallerini sık sık takipçileriyle paylaşan Serengil, "makyajsızım" dediği yeni bir fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlarda ise Serengil'in photoshop yaptığı öne sürüldü.