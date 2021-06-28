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Haberler Galeri Seren Serengil "Makyajsızım" dedi kimseyi inandıramadı! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:04

Seren Serengil "Makyajsızım" dedi kimseyi inandıramadı! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Son dönemde sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışan Seren Serengil, her hareketi ve paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Seren Serengil, son dönemde iyice eridi. Son hallerini sık sık takipçileriyle paylaşan Serengil, "makyajsızım" dediği yeni bir fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlarda ise Serengil'in photoshop yaptığı öne sürüldü.

Seren Serengil Makyajsızım dedi kimseyi inandıramadı! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Son dönemde sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışan Seren Serengil, her hareketi ve paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Seren Serengil Makyajsızım dedi kimseyi inandıramadı! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü.

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Seren Serengil Makyajsızım dedi kimseyi inandıramadı! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan daha sonra Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, zor günleri atlamaya çalışıyor.

Seren Serengil Makyajsızım dedi kimseyi inandıramadı! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

PHOTOSHOP MU, MAKYAJSIZ MI?

47 kiloya kadar düştükten sonra paylaştığı fotoğraflara yaptığı photoshoplarla sürekli gündeme oturan Seren Serengil, "Makyajsızım" dediği halini paylaştı.

Seren Serengil Makyajsızım dedi kimseyi inandıramadı! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Ancak takipçileri Serengil'in makyajsız olduğuna inanmadı. Bazı kullanıcılar ise Serengil'in yine photoshopa başvurduğunu öne sürdü.

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