Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

Seren Serengil, Yaşar İpek ile ilgili şoke eden bir iddiayla karşı karşıya kaldı. Kısa süre önce boşanma kararı alan Seren Serengil, bebeğini kaybetmesinin ardından Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşar İpek'le skandal bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz gün bir programa katıldı. Yaşar İpek'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara açıklık getirmeye çalışmaktan bebeğini düşürmenin üzüntüsünü yaşayamadığını söyleyen Seren Serengil, katıldığı programda İpek hakkında bir gerçeği daha öğrenince şoke oldu.