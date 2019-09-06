Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

Bir tekmeme bakar: Bir önceki telefon konuşmamızda annesiyle barışmazsam o tüp bebeği yaptım ama rahat etme dedi. Onu karnına koydurmakla beni ele geçiremezsin anlamında bir şey söyledi. Bir tekmeme bakar dedi. Eve gelmesin diye avukatıma mesaj atarak söyledim. Göndermeyin eve çünkü elbiselerini alma bahanesiyle eve gelmek istiyordu çünkü."