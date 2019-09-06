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  • Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

şoke eden o gerçeği öğrendi! meğer...

, ile ilgili şoke eden bir iddiayla karşı karşıya kaldı. Kısa süre önce boşanma kararı alan Seren Serengil, bebeğini kaybetmesinin ardından Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşar İpek'le skandal bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz gün bir programa katıldı. Yaşar İpek'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara açıklık getirmeye çalışmaktan bebeğini düşürmenin üzüntüsünü yaşayamadığını söyleyen Seren Serengil, katıldığı programda İpek hakkında bir gerçeği daha öğrenince şoke oldu.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 15:16
Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

şoke eden o gerçeği öğrendi! meğer...

Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

'le skandal bir boşanma süreci yaşayan , geçtiğimiz gün bir programa katıldı. Yaşar İpek'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara açıklık getirmeye çalışmaktan bebeğini düşürmenin üzüntüsünü yaşayamadığını söyleyen Seren Serengil, katıldığı programda İpek hakkında bir gerçeği daha öğrenince şoke oldu.

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Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

Programın sunucusu Seyhan Soylu, 2001 yılında 'in evlendiğini 2003 yılında da boşandığını iddia etti. Hatta Yaşar İpek'in ilk evliliğini de sorunlu bitirdiği eşine evlerini, arabalarını sattırdığı ve annesiyle kendisine darp uygulaması sonucu ilk evliliğinin sona erdiği iddia edildi.

Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

Programda 'in daha önceden evli olduğunu duyan , neye uğradığını şaşırdı. Serengil, "Yaşar İpek'in ben ilk eşiyim sanıyordum. Bana ilk evliliğim demişti. Allah beni kahretsin bu kadar yalanın içerisine düştüğüm için" dedi.

Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

, geçtiğimiz günlerde de İstanbul Adalet Sarayı'na giderek hakkında suç duyurusunda bulunmuş, iki saat boyunca ifade vermişti.

Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

Serengil, adliye çıkışında ise 'ten gördüğü şiddetin boyutunu ilk defa yaptığı şu açıklama ile anlatmıştı: Affettim çünkü seviyordum: ''Gerçekten konuşacak halim yok. Gerçekten çok kötüyüm. Ben onu defalarca affettim. Affettim çünkü seviyordum.

Seren Serengil şoke eden o gerçeği öğrendi! Yaşar İpek meğer...

Bir tekmeme bakar: Bir önceki telefon konuşmamızda annesiyle barışmazsam o tüp bebeği yaptım ama rahat etme dedi. Onu karnına koydurmakla beni ele geçiremezsin anlamında bir şey söyledi. Bir tekmeme bakar dedi. Eve gelmesin diye avukatıma mesaj atarak söyledim. Göndermeyin eve çünkü elbiselerini alma bahanesiyle eve gelmek istiyordu çünkü."

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