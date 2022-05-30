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Haberler Galeri Seren Serengil yakın arkadaşı Ece Erken'i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu! Zor gününde yanında olmuştu...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 20:31

Seren Serengil yakın arkadaşı Ece Erken'i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu! Zor gününde yanında olmuştu...

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ece Erken, son olarak yakın dostu Alişan'ın sunduğu programda konuk olmuş dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ece Erken'e zor günlerinde desteğini esirgemeyen arkadaşı Seren Serengil'in ise bu duruma oldukça bozulduğu magazin kulislerini çalkaladı. Ece Erken'i takibi bıraktığı ortaya çıkan Seren Serengil'in takipçisine verdiği yanıt ise ikilinin arasının açıldığının kanıtı oldu. İşte Seren Serengil'in Ece Erken yorumu...

Seren Serengil yakın arkadaşı Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu! Zor gününde yanında olmuştu...

Seren Serengil ile Ece Erken arasındaki arkadaşlık Alişan'in programı yüzünden bozuldu. Yaşadığı büyük acının ardından yakın dostu Alişan'ın programına konuk olan Ece Erken yakında ekranlara döneceğinin müjdesini vermişti. Ece Erken şimdi ise Seren Serengil ile aralarının açıldığı haberleriyle gündem oldu.

Seren Serengil yakın arkadaşı Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu! Zor gününde yanında olmuştu...

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşini kaybetmenin acısıyla sarsılan Ece Erken'e yakın dostları destek olmuş, Seren Serengil de Erken'i yalnız bırakmamıştı.

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Seren Serengil yakın arkadaşı Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu! Zor gününde yanında olmuştu...

Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ece Erken, son olarak yakın dostu Alişan'ın sunduğu programda konuk olmuş dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Seren Serengil yakın arkadaşı Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu! Zor gününde yanında olmuştu...

Ece Erken'e zor günlerinde desteğini esirgemeyen arkadaşı Seren Serengil'in ise bu duruma oldukça bozulduğu magazin kulislerini çalkaladı. Ece Erken'i takibi bıraktığı ortaya çıkan Seren Serengil'in takipçisine verdiği yanıt ise ikilinin arasının açıldığının kanıtı oldu. İşte Seren Serengil'in Ece Erken yorumu...

Seren Serengil yakın arkadaşı Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu! Zor gününde yanında olmuştu...

Erken canlı yayında da Alişan'a "Daha hazır değilim aslında ama sen olduğun için geldim. Bizim hukukumuzu tüm Türkiye" biliyor dedi.

Bu olaydan sonra Seren Serengil, Ece Erken'i takip etmeyi bıraktı.

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