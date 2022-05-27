Seren Serengil yakın dostu Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu! Zor gününde yanında olmuştu...

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ece Erken, son olarak yakın dostu Alişan'ın sunduğu programda konuk olmuş dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ece Erken'e zor günlerinde desteğini esirgemeyen arkadaşı Seren Serengil'in ise bu duruma oldukça bozulduğu magazin kulislerini çalkaladı. Ece Erken'i takibi bıraktığı ortaya çıkan Seren Serengil'in takipçisine verdiği yanıt ise ikilinin arasının açıldığının kanıtı oldu. İşte Seren Serengil'in Ece Erken yorumu...